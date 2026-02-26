Maximiliano Manduca dirigirá Gimnasia de Jujuy vs Quilmes por la Primera Nacional

El cruce se disputa en San Salvador de Jujuy, ante el público del Lobo, que busca sumar puntos clave en el arranque del campeonato. La terna arbitral ya cuenta con confirmación oficial.
Manduca, el juez elegido para la fecha 3
La Asociación del Fútbol Argentino designa a Manduca como juez principal para este compromiso. El árbitro controla acciones en la Primera Nacional y en torneos federales.
En este encuentro, tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un duelo que enfrenta a dos equipos con historia y con aspiraciones dentro de la categoría.
Así se conforma la terna arbitral
El cuerpo arbitral presenta la siguiente integración:
Diego Martín, asistente 1
Matías Balmaceda, asistente 2
Mauricio Martín, cuarto árbitro
Cada integrante cumple funciones específicas dentro del campo de juego. Los asistentes controlan posiciones adelantadas y colaboran en jugadas divididas, mientras el cuarto árbitro supervisa los bancos de suplentes y los cambios.
Gimnasia busca hacerse fuerte en casa
Gimnasia de Jujuy afronta un nuevo compromiso ante su gente. El equipo intenta consolidar su rendimiento en el 23 de Agosto y sumar en la tabla de la Zona B.
El conjunto jujeño apunta a mantener regularidad en las primeras fechas del torneo. El partido ante Quilmes representa una prueba exigente frente a un rival tradicional de la categoría.
Quilmes llega con la intención de sumar
El equipo bonaerense viaja a Jujuy con el objetivo de conseguir puntos fuera de casa. Quilmes apuesta a su experiencia y a su estructura para competir en una zona pareja.
El cruce entre jujeños y bonaerenses genera expectativa por el presente de ambos planteles y por la importancia de los puntos en juego en esta etapa inicial del campeonato.