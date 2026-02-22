Primer golpe para Gimnasia de Jujuy: cayó 3 a 1 ante Chacarita en San Martín

Gimnasia cayó ante Chacarita en su primer encuentro de visitante.

El equipo de Hernán Pellerano arrancó su primer partido fuera de casa con posesión y buenas intenciones ofensivas, acercándose al arco rival. Sin embargo, en el primer descuido defensivo pagó caro: a los 12 minutos, una triangulación dejó a Meléndez mano a mano, quien encaró, hizo la personal y abrió el marcador para Chacarita.

El gol fue un balde de agua fría para el conjunto jujeño, que no logró sostener el dominio del balón ni la profundidad que había mostrado en partidos anteriores. El local, dirigido por Matías Módolo —ex DT del Lobo—, ajustó marcas y bloqueó las salidas internas, principal vía de juego del equipo de Pellerano.

En el complemento, Chacarita golpeó en el momento justo: tras una contra rápida, Barbieri amplió la ventaja y puso el 2 a 0, aprovechando nuevamente una desatención defensiva de la visita. Gimnasia buscó reaccionar con envíos aéreos, pero el planteo del local fue efectivo para neutralizar los circuitos de juego del Albiceleste.

El tramo final se volvió vibrante. El Funebrero estiró la diferencia con un tanto de Cristaldo, otra vez capitalizando errores del fondo jujeño. Minutos después, Paradaela, que había ingresado desde el banco, descontó para el Lobo y le dio algo de suspenso al cierre del partido, aunque el esfuerzo no alcanzó para cambiar la historia. Con este resultado, Gimnasia sumó su primera derrota del 2026 en la Primera Nacional. Ahora, el equipo jujeño buscará recuperarse el próximo domingo, cuando reciba a Quilmes Atlético Club, que viene de empatar ante Midland. Embed

