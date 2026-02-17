martes 17 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 - 20:17
Fútbol

Dos triunfos consecutivos y la ilusión del Lobo jujeño ya se siente en la tribuna

Tras el arranque con dos triunfos, los hinchas de Gimnasia de Jujuy celebraron el rendimiento del equipo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hinchada del Lobo.

Hinchada del Lobo.

El inicio de temporada del Lobo jujeño no pasó desapercibido. Luego del segundo triunfo contra Midland 2 a 1 en el debút de la Primera Nacional, el clima en la tribuna fue de entusiasmo, confianza y expectativa por lo que viene.

He visto mucho ánimo en los changos”, expresó uno de los simpatizantes a la salida del estadio 23 de agosto. Otra hincha fue más contundente: “De 10, espectacular, emocionante el partido. Vamos, tenemos equipo. Vinimos con todo el entusiasmo pensando que íbamos a ganar”.

Embed - Los hinchas hablaron tras el triunfo de Gimnasia por 2 a 1 frente a Midland

Las opiniones también dejaron lugar al análisis futbolero. “A veces es incierto… los cambios nos dieron buenos resultados, vimos buenas triangulaciones, buen juego pero todavía medio livianitos. Terminamos sufriendo, pero es el primer partido y tiene mucho para dar”, señaló otro seguidor, marcando que si bien el resultado fue positivo, aún hay aspectos por mejorar.

Incluso hubo espacio para el optimismo sostenido en el tiempo: “No me sorprende, venía jugando muy bien el Lobo la temporada pasada también”, recordó un hincha, mientras que el último consultado pudo congeniar muy bien alegría e identidad en una sola frase: “¡Vamos Lobo todavía y feliz carnaval para todos!”.

La mirada del entrenador del Lobo jujeño

Por su parte el entrenador del Lobo Jujeño, Hernán Pellerano, se mostró conforme con el arranque. En declaraciones a El Cuatro, aseguró que están “muy contento con este inicio” y valoró la actitud del plantel en estos primeros compromisos.

El DT destacó la entrega del grupo y el convencimiento en la idea de juego, aunque reconoció que el equipo todavía está en proceso de consolidación. La competencia recién comienza y la exigencia será constante, especialmente en un torneo largo y físico.

Así, entre el análisis del cuerpo técnico y la pasión de la tribuna, el Lobo empieza a construir una ilusión compartida: la de un equipo que arrancó con el pie derecho, que entusiasma a su gente y que promete dar pelea.

