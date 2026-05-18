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18 de mayo de 2026 - 10:49
Policial.

Tragedia en Salta: cuatro personas murieron en un choque frontal en Ruta 13

Dos camionetas chocaron de frente sobre la Ruta Provincial 13, en el departamento Orán - Salta ocasionando la muerte de 4 personas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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De acuerdo con las primeras informaciones, dos camionetas impactaron de frente en cercanías de una curva pronunciada señalada como peligrosa por quienes transitan habitualmente por la zona. Las causas del choque todavía son materia de investigación.

Cuatro muertos y dos heridos graves en Salta

Como consecuencia del fuerte impacto, cuatro personas fallecieron en el lugar. Además, otras dos personas resultaron con heridas de gravedad y fueron derivadas en código rojo hacia el hospital de San Ramón de la Nueva Orán para recibir atención médica urgente.

El hecho generó conmoción en la zona norte de Salta por la violencia del choque y por la cantidad de víctimas fatales. Equipos de emergencia, efectivos policiales y personal de Criminalística trabajaron en el lugar para asistir a los heridos, ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes.

El choque se produjo en la tarde de este domingo sobre la ruta provincial 13, que conduce hacia las localidades de La Unión y Rivadavia Banda sur, en el norte salteño. Fuentes policiales confirmaron que el brutal choque frontal entre dos camionetas, una Ford de color rojo y una Toyota de color blanco se produjo a pocos kilómetros de la localidad de Retiro, de donde era oriundo uno de los conductores fallecidos.

La fuente indicó que la colisión se produjo por un posible error humano en una curva pronunciada, ya que en ese tramo la ruta se encuentra en buen estado de conservación. La violencia del impacto segó la vida de cuatro personas casi de manera instantánea, dos en cada vehículo informó la fuente, mientras que dos personas resultaron heridas de gravedad, una por cada camioneta.

En el lugar trabajaron dos ambulancias del hospital de Pichanal. Los equipos médicos constataron las muertes y asistieron a dos personas que sufrieron heridas de extrema gravedad, compensándolos para su traslado hacia el hospital cabecera del norte, el San Vicente de Paúl de San Ramón de la Nueva Orán. Las fuentes señalaron que el siniestro ocurrió cerca de las 17, entre Lomas de Olmedo y La Laguna Aguada.

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