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17 de mayo de 2026 - 12:12
Deportes.

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

El piloto español Alex Márquez sufrió un terrible accidente en el MotoGP de Cataluña. Sufrió una impactante caída en plena carrera y hay preocupación.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

El MotoGP de Cataluña vivió un momento dramático este fin de semana luego de un impactante accidente protagonizado por el piloto español Álex Márquez, quien sufrió una violenta caída tras un problema mecánico en la KTM de Pedro Acosta.

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El choque generó enorme preocupación en el circuito y obligó a detener rápidamente la atención sobre el estado de salud del corredor español.

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Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

Cómo se produjo el accidente

Según se pudo observar durante la competencia, la KTM de Pedro Acosta sufrió un inconveniente mecánico en plena carrera. La situación provocó una reacción en cadena que terminó afectando a Álex Márquez, quien perdió el control de su Ducati y salió despedido de la moto tras impactar contra el asfalto.

El episodio ocurrió a gran velocidad y generó tensión inmediata tanto entre los pilotos como entre los equipos presentes en el paddock.

Además, el italiano Fabio Di Giannantonio también terminó involucrado en el accidente y quedó fuera de competencia luego de perder el control de su motocicleta.

Impactante vuelco en el MotoGP de Cataluña

Impactante vuelco en el MotoGP de Cataluña

La impactante escena tras la caída

Uno de los momentos que más preocupación causó fue el instante posterior al impacto. La violencia del choque fue tan fuerte que el visor del casco de Álex Márquez salió despedido, dejando una imagen estremecedora en el circuito catalán.

A eso se sumó que varias piezas de la Ducati comenzaron a volar por el aire y alcanzaron a otros pilotos que circulaban detrás.

Entre ellos estuvo Fabio Di Giannantonio, quien recibió el impacto de una de las cubiertas desprendidas de la moto de Márquez. El neumático pasó muy cerca de su cabeza y el italiano terminó cayendo sobre la pista.

Tras el accidente, el piloto del equipo de Valentino Rossi mostró claros gestos de dolor mientras se tomaba una de sus manos.

El estado de salud de Álex Márquez

Luego del fuerte accidente, las primeras informaciones llevaron algo de tranquilidad. Desde el circuito confirmaron que Álex Márquez permanecía consciente tras la caída.

La ambulancia ingresó rápidamente a la curva diez para asistir al piloto español y trasladarlo al centro médico del circuito.

Minutos más tarde, los médicos decidieron derivarlo a una clínica de Barcelona para realizarle estudios más exhaustivos y descartar lesiones de gravedad.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial definitivo sobre su estado de salud.

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