viernes 24 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de abril de 2026 - 21:16
Policiales.

Grave accidente entre una moto y una bicicleta en el acceso a Yuto

Un accidente de tránsito ocurrió este jueves en la ruta provincial 84 y dejó a 4 personas heridas que fueron trasladas al hospital.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Accidente en Yuto.

Accidente en Yuto.

Lee además
el crudo relato de un testigo del accidente en perico: salio despedido muy alto
Policiales.

El crudo relato de un testigo del accidente en Perico: "Salió despedido muy alto"
Justicia por Fernando Paredes.
Policiales.

Murió en un accidente, donó sus órganos y salvó vidas: el doloroso pedido de justicia de una familia

Tras el siniestro, personal del SAME, efectivos de la Seccional 22 y Criminalística trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y avanzar con las pericias correspondientes. También intervino Seguridad Vial, que reguló la circulación en la zona.

accidente yuto
Grave accidente en Yuto.

Grave accidente en Yuto.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, todos los heridos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. Además, trascendió que uno de los chicos involucrados estaría en grave estado por una lesión en el tórax.

Tránsito cortado en el acceso a Yuto

Como consecuencia del accidente, el tránsito en ese sector de la ruta 84 fue interrumpido mientras trabajaban los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad.

Por este motivo, recomendaron evitar el acceso a Yuto por esa vía y utilizar caminos alternativos hasta que finalicen las tareas en el lugar y se normalice la circulación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El crudo relato de un testigo del accidente en Perico: "Salió despedido muy alto"

Murió en un accidente, donó sus órganos y salvó vidas: el doloroso pedido de justicia de una familia

Murió un tercer hincha de Juventud Antoniana tras el accidente en la ruta 34

Así fue el accidente doméstico de Luis Brandoni que terminó con su vida

Cortaron la ruta 9 por un choque entre un colectivo y un camión en Coranzulí

Las más leídas

La Seño Graciela - recuerdo de alumnas de 4°grado Colegio Santa Bárbara video
Jujuy.

Quién era "La Seño Graciela", la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke

Hallaron a una mujer sin vida en Jujuy e investigan posible hantavirus. video
Jujuy.

Encuentran muerta a una mujer en Jujuy e investigan posible hantavirus

Identificaron a 30 menores por amenazas de tiroteos en escuelas de Jujuy video
Jujuy.

Identificaron a 30 menores por amenazas de tiroteos en escuelas de Jujuy

Llamado a la solidaridad de Fabiana.
Solidaridad.

El relato de una jujeña que estuvo al borde de la muerte, pasó por 6 cirugías y necesita ayuda

Los roedores contagian hantavirus.
Salud.

Qué es el hantavirus, cómo se contagia y cuáles son los síntomas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel