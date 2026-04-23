Grave accidente entre una moto y una bicicleta en el acceso a Yuto

Accidente en Yuto.

Un grave accidente de tránsito se registró este jueves sobre la ruta provincial 84, a la altura del kilómetro 3, en el acceso a la localidad de Yuto, en el departamento Ledesma. Por causas que se buscan establecer, una motocicleta y una bicicleta chocaron y varias personas resultaron heridas.

Tras el siniestro, personal del SAME, efectivos de la Seccional 22 y Criminalística trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y avanzar con las pericias correspondientes. También intervino Seguridad Vial, que reguló la circulación en la zona.

accidente yuto Grave accidente en Yuto.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, todos los heridos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. Además, trascendió que uno de los chicos involucrados estaría en grave estado por una lesión en el tórax.

Tránsito cortado en el acceso a Yuto Como consecuencia del accidente, el tránsito en ese sector de la ruta 84 fue interrumpido mientras trabajaban los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad. Por este motivo, recomendaron evitar el acceso a Yuto por esa vía y utilizar caminos alternativos hasta que finalicen las tareas en el lugar y se normalice la circulación.

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