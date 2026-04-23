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23 de abril de 2026 - 08:29
Salud.

Qué es el hantavirus, cómo se contagia y cuáles son los síntomas

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida por roedores. Puede generar cuadros graves si no se detecta a tiempo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Los roedores contagian hantavirus.

Los roedores contagian hantavirus.

El hantavirus es una enfermedad infecciosa que se transmite a los humanos a través del contacto con roedores silvestres. En Argentina, los casos generan preocupación por su evolución rápida y su impacto en la salud. El virus circula en distintas regiones del país y requiere medidas de prevención para evitar contagios.

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La infección se produce principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con saliva, orina o excremento de roedores portadores. También puede existir riesgo al manipular objetos o superficies donde estos animales dejaron rastros.

El cuadro clínico varía según la persona, pero en algunos casos puede derivar en complicaciones respiratorias severas.

Cómo se transmite el hantavirus

El contagio ocurre cuando una persona respira aire contaminado con partículas del virus. Esta situación aparece con frecuencia en espacios cerrados que permanecen sin ventilación durante varios días, como galpones, viviendas deshabitadas o depósitos.

Otra forma de exposición surge por el contacto directo con roedores infectados o sus secreciones. La manipulación sin protección de elementos contaminados también aumenta el riesgo de infección.

En menor medida, se registran contagios por mordeduras de roedores. En algunas zonas específicas del país, se documenta transmisión entre personas en situaciones particulares.

Hantavirus
Los roedores contagian hantavirus.

Los roedores contagian hantavirus.

Síntomas y evolución de la enfermedad

Los primeros signos suelen aparecer luego de un período de incubación que varía entre una y seis semanas. En la etapa inicial, los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, cansancio y dolor de cabeza.

Con el paso de los días, el cuadro puede avanzar hacia dificultades respiratorias, lo que marca una fase más grave de la enfermedad. En estos casos, la atención médica inmediata resulta clave.

La evolución depende de factores individuales y del momento en que se detecta la infección. El diagnóstico temprano permite mejorar el pronóstico.

Dónde se registran casos y qué medidas tomar

En Argentina, el hantavirus se detecta en varias regiones, con mayor presencia en áreas rurales o con vegetación abundante. Los roedores silvestres actúan como reservorio del virus y no presentan síntomas.

Para reducir el riesgo, se recomienda ventilar ambientes cerrados antes de ingresar, evitar el contacto con roedores y mantener la limpieza en espacios habitados. También se sugiere almacenar alimentos en recipientes cerrados y eliminar residuos de manera adecuada.

El uso de protección al limpiar lugares con posible presencia de roedores contribuye a disminuir la exposición al virus.

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