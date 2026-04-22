Cuáles son las cuatro prepagas dadas de baja por el Gobierno

El Gobierno dispuso la baja de otras cuatro prepagas, lo que eleva a 166 el número total de entidades que quedaron fuera de actividad durante la gestión actual. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) rechazó otorgar la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a estas organizaciones.
El argumento bajo esta decisión refleja que estas entidades no acreditaron el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa vigente, según se informó en una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El Gobierno inhabilitó otras cuatro prepagas.
Las cuatro prepagas dadas de baja por el Gobierno
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud explicaron que la medida forma parte de un proceso de reorganización del sistema sanitario, en particular de la revisión y depuración del registro de prestadores que impulsa el organismo, con la finalidad de asegurar mayor claridad, datos confiables para los afiliados y criterios definidos para los Agentes del Seguro de Salud. A continuación, se detallan las cuatro empresas de medicina prepaga que fueron excluidas.
- Su Medicina Asistencia S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1167-4)
- Instituto Panamericano de Salud S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1602-0)
- Imedical S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1517-1)
- Seres (R.N.E.M.P. Nº 1-1579-9)
Desde el comienzo de la gestión de Milei, y en el contexto de un proceso de auditoría y regulación, se excluyó a más de 160 entidades.
Estas medidas se enmarcan en las tareas de fiscalización que lleva adelante la Superintendencia, orientadas a que el registro incluya solo a aquellas entidades que demuestren funcionamiento efectivo, tengan afiliados y operen en condiciones de competencia dentro del mercado.
Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, un total de 166 organizaciones fueron dadas de baja en este proceso de control. Incluso, a fines de enero, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya había concretado la exclusión de 13 prestadoras.
En ese momento, voceros oficiales señalaron que las auditorías permitieron identificar prestadores “fantasma”, que figuraban en el registro pero no tenían funcionamiento real, ni afiliados, ni documentación que respaldara su actividad. Además, remarcaron que la meta es disponer de un padrón claro y confiable, conformado solo por entidades que operen en el mercado en condiciones de competencia y ofrezcan servicios de calidad a sus usuarios.
El Gobierno dio de baja otras cuatro empresas de medicina prepaga, por lo que el total de entidades que perdieron su actividad durante la actual gestión alcanza los 166.
El proceso de revisión comenzó al inicio de la gestión actual, tras detectarse que el registro oficial incluía múltiples entidades habilitadas que no desarrollaban actividad real. En muchos casos, se trataba de empresas de medicina prepaga sin afiliados, sin estructura operativa y sin la documentación mínima requerida por la normativa vigente.
La SSS precisó que estas exclusiones no generan consecuencias sobre las empresas que siguen operando ni sobre los usuarios del sistema. Desde el Gobierno enfatizaron que la decisión no tiene efectos para los afiliados de la medicina privada, dado que las entidades dadas de baja no contaban con beneficiarios activos ni brindaban servicios al momento de las auditorías.
Estas acciones forman parte de los controles implementados por la Superintendencia.
El listado completo de las prepagas
- Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
- Grupo Proyectar S.R.L.
- Clínica Espora S.A.
- Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
- SEM Olavarría S.R.L.
- Emergencia Médica Privada S.A.
- Grupo IE Traslados S.A.
- Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
- Medinals S.A.
- Del Sol S.A.
- Veramed SRL
- Cardioblas S.A.
- Formar Salud S.A.
- VFMH Desarrollos S.A.
- Salud Patagónica S.A.
- UB Asistencial S.A.
- Cobertmed SRL
- Azul Salud S.A.
- Alianza Mediterránea de Salud S.A.
- Premium Traslados S.R.L.
- Carmed S.R.L.
- Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, 166 entidades resultaron excluidas de este proceso regulatorio.
- Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
- Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
- Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
- Cooperativa Bienestar Ltda.
- Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
- Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
- Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
- Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
- Asociación Mutual San Isidro Labrador
- Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
- Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
- Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
- Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
- Asociación Mutual Trabajo y Progreso
- Asociación Mutual Renacer
- Asociación Mutual 22 de Julio
- Asociación Mutual Bancaria
- Mutual Agua y Energía Salta
- Mutual de Docentes Privados
- Asociación Mutual Crecer
La decisión forma parte de una serie de medidas que se lleva a cabo desde comienzos de 2024.
- Centro Gallego Sociedad Mutual
- Asociación Mutual Triángulo
- Mutual de Integración Latinoamericana
- Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
- Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
- Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
- Asociación Mutual Todos Unidos
- Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
- Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
- Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
- Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
- Asociación Mutual Pedro Campos
- Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
- Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
- Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
- Mutual Solidaria Génesis
- Magna Salud S.R.L.
- OMSA Prosal S.A.
- Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
- Emergencias Médicas Santa María S.A.
- Medicina Asistencial Privada S.R.L.
- Medycin S.R.L.
- IE Emergencias Chivilcoy S.A.
- Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
- Compañía Global de Salud S.A.
- Vivir Medicina Privada S.A.
La lista completa de las empresas de salud que ya dio de baja.
- Medical S.R.L.
- Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
- Siempre S.R.L.
- Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
- Roma Salud S.A.
- Opsal S.A.
- Master Med System S.R.L.
- Coseguro Total S.R.L.
- Centro Médico del Parque SDH
- Mitre Medical Network S.A.
- Salud Total S.A.
- Confederada Salud SRL
- Noba Pampa Salud SRL
- Quince
- MPN Medical International S.A.
- Compañía Mediterránea de Salud S.A.
- Gerenciar Salud SRL
- Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
- Prepaga SRL
- Aio Care S.R.L.
- Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
- Centro Salud S.A.
- Medicina Argentina S.A.
- Sid Medical S.A.
- Acarti S.A.
- Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
- Comese Coop. Ltda.
- Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
- Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
- Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) denegó la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a cuatro organizaciones.
- Mutual de Activos y Pasivos
- Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
- Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
- Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
- Mutual Doce de Enero
- Asociación Mutual de Óptica Integral
- Asociación Mutual Versailles
- Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
- Asociación Mutual Los Andes
- Amtapra
- Asociación Mutual Arquitas
- Asociación Mutual Veteranos Argentinos
- Mutual Ibatin
- Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
- Staff Médico S.A.,
- Sancor Medicina Privada S.A
- Obra Social del Personal Aeronáutico
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
- Mutual Persona John Deere Argentina
- Asistencia Mutual Aeronavegante
- Instituto Médico Asistencial IMA
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
- Asociación Mutual Intercooperativa
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
- Instituto Materno Infantil S.A.
El Gobierno inhabilitó otras cuatro prepagas.
- Empy SRL
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- Austral Organización Médica Integral
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
- IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
- Cardio S.A.
- Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
- Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
- Plan Odontológico Integral S.A.
- Cámara de Tabaco de Misiones
- Codime S.A.
- Mapfre Salud S.A.
- Sociedad Médica Universitaria S.A.
- Carra Salud S.A.
- Huinca Salud
- Rescate Centro S.A.
- Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
- Emergencias Médicas Punilla S.A.
- Grupo Gerenciador G4 S.A.
- Emergencia Cardio Asistencial S.A.
- Pangea S.A.
- Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
Desde el comienzo de la gestión de Milei, y en el contexto de un proceso de auditoría y regulación, se excluyó a más de 160 entidades.
- Armiento S.A. (Grupo A Mano)
- Círculo Médico de San Luis
- Círculo Médico de Bragado
- Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima
- Protección Médica SRL
- ECSA Salud
- Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina
- And the Yellow Too S.A.
- Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
- Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución
- Mutual Odontológica Argentina
- Su Medicina Asistencia S.A.
- Instituto Panamericano de Salud S.A.
- Imedical S.A.
- Seres
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