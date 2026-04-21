Ezequiel Atauche en Política a las Brasas: "Estamos preparados para gobernar en Jujuy"

En el segundo programa de Política a las Brasas por Canal 4 y conducido por Silvina Sadir y Ana Inés Vargas, estuvo presente Ezequiel Atauche , senador por Jujuy de La Libertad Avanza. El legislador nacional habló de diversos temas, entre ellos: adelantó que el partido está listo para gobernar en 2027, habló sobre el vínculo que mantiene con el gobernador Carlos Sadir, los proyectos del Gobierno Nacional, y también se animó a "preguntas que arden".

Política. Carlos Sadir en Política a las Brasas: "Venimos haciendo todo el esfuerzo para acompañar los salarios"

Una de las preguntas del programa conducido por Silvina Sadir y Ana Inés Vargas apuntó de manera directa a la posibilidad de que La Libertad Avanza compita en las elecciones de 2027 con la intención de gobernar la provincia de Jujuy. Frente a ese escenario, Ezequiel Atauche respondió con firmeza y aseguró que el espacio está en condiciones de asumir ese desafío.

“Estamos preparados. En algún momento dijimos que estábamos preparados para ganar las elecciones y lo hicimos, pero nos subestimaron mucho. Estamos preparados para gobernar. Aquí en Jujuy no tenemos dudas que estamos preparados para gobernar, La Libertad Avanza tiene vocación de gobierno”.

En esa misma línea, sostuvo que 2027 será una oportunidad de cambio para la provincia y afirmó que la ciudadanía acompaña al espacio. “Espero que los jujeños entiendan que el 2027 es la oportunidad de cambio que tienen y no la quieren perder. Te aseguro que la ciudadanía nos apoya y saben que las ideas del presidente Javier Milei la tenemos que traer a Jujuy porque les va a ir mejor”.

Ezequiel Atauche

Reuniones con el gobernador Carlos Sadir

Al ser consultado sobre el vínculo que mantiene con el Gobierno de la Provincia, Ezequiel Atauche afirmó que se reúne con frecuencia con el gobernador Carlos Sadir y remarcó que su prioridad es ayudar a Jujuy.

“Me parece que es parte de mi función y de la función de intentar ayudar a la provincia. Desde mi puesto, yo entiendo que somos de partidos distintos, pero yo soy una persona que está para ayudar primero a Jujuy y después veo el tema partidario”, aseguró.

En esa línea, explicó que busca colaborar con el mandatario provincial desde su lugar y aportar su mirada para que a la provincia le vaya bien. “Dentro de lo posible, colaboro con el Gobernador para que le vaya bien a la provincia. Charlo con él, le cuento qué es lo que yo pienso, le doy mi opinión e intentamos que las cosas salgan bien”, agregó.

“Me pongo a disposición más que ir hacia la crítica. Porque criticar por criticar es muy fácil, ya sea al Gobierno Nacional, provincial o municipal. Hay que sentarse a tener una voluntad política desde todos los sectores jujeños para construir para los jujeños”.

Política a las brasas - Ezequiel Atauche (1)

Situación actual de Jujuy: "Veo a Jujuy inactiva"

En otro tramo de la entrevista, Ezequiel Atauche habló sobre su presente político en la provincia y aseguró que, desde que dejó de ser jefe de bloque en el Senado, volvió a enfocarse de lleno en recorrer Jujuy.

“Recorro todo el tiempo, me gusta, me llevo muy bien con la gente, la verdad lo disfruto mucho". A partir de esa experiencia, el senador trazó una mirada crítica sobre la situación actual de la provincia y cuestionó el nivel de actividad del Gobierno.

Veo a Jujuy justamente inactiva. Al Gobierno inactivo, un poco lento, un poco sin tomar decisiones, creo que no ha cambiado mucho en estos últimos años, el modelo sigue siendo el mismo. Veo a Jujuy justamente inactiva. Al Gobierno inactivo, un poco lento, un poco sin tomar decisiones, creo que no ha cambiado mucho en estos últimos años, el modelo sigue siendo el mismo.

También comparó el escenario provincial con la dinámica que, según su visión, imprimió Javier Milei a nivel nacional.

“Los jujeños no ven en el Gobierno o en la provincia lo que sea el volantazo que ha pegado Javier Milei a nivel nacional, que ha llegado y ha dicho, bueno, vamos a hacer esto, vamos a poner esta ley, este decreto, vamos a hacer estas 50 cosas que hicimos. Ese nivel de actividad acá no lo vemos, está todo prácticamente igual de lo que viene estando hace 10 o 15 años".

Causa Adorni: ¿Es el talón de Aquiles de la Libertad Avanza?

Sobre la causa que lleva adelante Manuel Adorni, el referente jujeño manifestó "que es el momento de dejar de hablar de Adorni".

"Sabemos lo que sucedió. Está a disposición de la Justicia toda la información. Los fiscales están investigando en una velocidad insólita. Realmente me parece raro. Me encantaría, me gusta que lo hagan así, pero me gustaría que todas las investigaciones tengan la misma velocidad. La investigación ha crecido muy rápido". Seguido ponderó:

Creo que es momento de parar. Es momento de confiar en la Justicia, que tome su decisión y que sea justa. La gravedad de lo de Adorni es grave, pero hay desfalcos multimillonarios que nos están investigando y que no los veo en la tele. Creo que es momento de parar. Es momento de confiar en la Justicia, que tome su decisión y que sea justa. La gravedad de lo de Adorni es grave, pero hay desfalcos multimillonarios que nos están investigando y que no los veo en la tele.

Análisis de la situación del país

Sobre la situación actual que atraviesa Argentina y los argentinos, el senador Atauche expresó: "Hemos agarrado un país muy complicado. No quiero ser repetitivo porque agarramos al país en las brasas y lo acomodó el Presidente muy rápido, entendemos que el camino es un camino de emprolijar: los números del Estado, bajar los gastos, que nos alcance, que sobre, que haya superávit así se pueden bajar impuestos".

Por otro lado, indicó que existe "un proceso que es lento", pero que luego la sociedad va a "poder disfrutar los frutos de esos ordenamientos".

"Hay sectores que se están beneficiando y otros que vienen un poco más atrasados, hay rebotes en la microeconomía. La inflación es un tema complejo. La mayoría de los países tardaron décadas en bajar lo que nosotros bajamos en un año. Lo que está haciendo el Presidente para bajar la tasa de interés es reducir la inflación y reducir el riesgo del país, que son las dos variables que son las que más influyen, entendemos que eso va a generar, por supuesto, un aumento en la actividad".

Política a las Brasas

Sectores que van percibiendo mejoras en Jujuy

Al hablar sobre la economía, Ezequiel Atauche sostuvo que el proceso de reacomodamiento ya comenzó a sentirse en algunos sectores, aunque aclaró que no se trata de una evolución lineal.

“Entonces, ese acomodamiento está llegando. Va a llegar, hay algunos sectores que en forma paulatina tuvieron muy buenos rendimientos, el sector inmobiliario, el sector de los vehículos tuvieron buenos rendimientos, suben y bajan, por supuesto, tampoco es todo lineal. La construcción se está empezando a acomodar de a poco”.

En ese contexto, destacó especialmente el desempeño de actividades vinculadas a los hidrocarburos y la minería. “Ya lo que es sector de hidrocarburos, de oil and gas, de minería, están mejorando en forma exponencial. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento, y la diferencia es que nosotros sí tenemos las inversiones, sí han llegado. Las inversiones están llegando a Jujuy, están llegando miles de millones de dólares, cosa que no pasó nunca en la historia de Jujuy”.

“La gente no tiene oportunidades en Jujuy”, análisis del empleo privado

En otro tramo de la entrevista, Atauche hizo un diagnóstico crítico sobre la situación laboral y social de la provincia, y sostuvo que "en Jujuy faltan oportunidades" tanto de estudio como de trabajo.

“La gente no tiene oportunidades, no tienen oportunidad de estudio, no tienen oportunidad de trabajo. Ven que se cae la provincia. Muchas veces hablan de una provincia que supo ser en algún momento y que se va cayendo y no saben cómo detenerla”.

Luego apuntó directamente contra la gestión provincial y aseguró que está alejada de la realidad cotidiana.

El Gobierno está perdido, está en otro lado, está totalmente abstraído de la realidad. El Gobierno está perdido, está en otro lado, está totalmente abstraído de la realidad.

Por último, Atauche se refirió a la evolución del empleo privado desde 2015 hasta la actualidad y cuestionó el crecimiento del empleo estatal como única respuesta.

“Desde 2015 hasta ahora crecieron de 57.000 empleados a 58.000. Nosotros en 15 años subimos 1.000 empleados privados. Entonces, ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A Milei, al kirchnerismo, a Macri, a De la Rúa? Bueno, no se hacen cargo de que hace décadas se está gobernando mal la provincia y no tienen otra forma de hacer crecer a Jujuy. No se le cae una idea nunca”.

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Daniel Scioli vuelve a Jujuy

En otro tramo de la entrevista, el senador por Jujuy adelantó que Daniel Scioli volverá a la provincia en las próximas semanas y aseguró que se están gestionando propuestas concretas para la provincia, especialmente vinculadas al turismo.

“Scioli va a estar en un par de semanas aquí. Pasé por el Banco Nación y busqué propuestas para Jujuy. Vamos a sacar una línea de créditos para turismo súper barato para que la gente pueda sacar. Estoy anunciando cosas que están en charla, que se están haciendo, pero que van a suceder en estos días. Me parece que eso es gestionar”.

“Con Scioli no hablé específicamente de las rutas”

Al referirse a la situación de las rutas, Atauche aclaró que ese no fue un tema puntual de conversación con Scioli, aunque valoró positivamente los avances para mejorar la infraestructura vial.

“Me parece muy bien que el gobernador Sadir haya hablado con el ministro Diego Santilli y que se pongan de acuerdo en cualquier programa para mejorar las rutas. Hay muchas rutas que están en mal estado y tienen que hacerse cargo tanto el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Se están licitando muchísimos kilómetros de ruta, me parece que es lo correcto”.

Ezequiel Atauche Política a las Brasas

Baja de impuestos y decretos para reducción de gastos

Consultado sobre el decreto vinculado a la reducción de costos, Ezequiel Atauche aclaró que no tiene el detalle puntual de esa medida, aunque aprovechó para vincular el tema con el debate nacional sobre la necesidad de ordenar las cuentas públicas y avanzar en una baja de impuestos.

“No tengo el detalle puntual de ese decreto, pero te puedo decir que nosotros, a nivel nacional, hace muy poco estuvimos en la sesión por la ley de organización laboral, intentando sostener un capítulo en el cual bajábamos impuestos”.

En ese sentido, explicó que desde su espacio impulsaron con fuerza la reducción del impuesto a las ganancias, pero señaló que no consiguieron los votos necesarios para avanzar en ese punto. “Empujamos con toda la fuerza para bajar el impuesto a las ganancias, pero no tuvimos los votos. Sí tuvimos los votos para otras partes de la ley, que implicaban gastos y que a muchos sectores les interesaban”, exclamó.

Por último, sostuvo que para poder reducir la carga impositiva primero es necesario ordenar las cuentas públicas y cuestionó el crecimiento de las plantas estatales.

En algún punto tenemos que lograr ordenar las cuentas públicas para que se puedan bajar impuestos. Las plantas estatales siguen creciendo, decís no hay dinero, pero siguen creciendo y me parece incoherente. En algún punto tenemos que lograr ordenar las cuentas públicas para que se puedan bajar impuestos. Las plantas estatales siguen creciendo, decís no hay dinero, pero siguen creciendo y me parece incoherente.

Modernización laboral e informalidad

Sobre el empleo informal, planteó que entre el 40% y el 50% del trabajo en el país está en negro y sostuvo que llevar esos puestos a la formalidad generaría beneficios tanto para los trabajadores como para el sistema en general.

Tenemos entre un 40% y 50% de empleo en informalidad en el país. Llevarlos a la formalidad tiene muchísimos beneficios: para ellos, para el país, para las jubilaciones, para ANSES, para las obras sociales. Para ellos porque reciben un montón de derechos. Tenemos entre un 40% y 50% de empleo en informalidad en el país. Llevarlos a la formalidad tiene muchísimos beneficios: para ellos, para el país, para las jubilaciones, para ANSES, para las obras sociales. Para ellos porque reciben un montón de derechos.

En ese marco, señaló que el empleo formal no crece porque el empleador “está asustado y no tiene incentivos”, y explicó que la ley propone bajar las cargas sociales de los nuevos empleos en un 85%, además de sumar beneficios para promover la registración. “Creamos un sinnúmero de beneficios para la formalización: se perdonan deudas anteriores, intereses, se reducen impuestos, se ofrecen cuotas y baja la litigiosidad”.

Sin embargo, advirtió que ese proceso también encuentra trabas judiciales. “Pero después aparece un juez que te frena la ley. Es un obstáculo más que tendremos que superar como sociedad”.

Los industriales del NOA pidieron declarar la emergencia del sector

Sobre el planteo de los industriales del NOA, el senador jujeño de La Libertad Avanza confirmó que mantuvo reuniones con referentes del sector, incluido el presidente de la Unión Industrial, y señaló que uno de los temas centrales fue la apertura de importaciones y su impacto sobre la producción nacional.

“Yo estuve con ellos, incluso con el presidente de la Unión Industrial. Hablamos de la apertura de importaciones y del debate sobre si eso afecta a la industria nacional. Argentina es un país extremadamente cerrado en comparación con el resto del mundo. Abrir la economía genera competencia, pero también acceso a insumos, maquinaria y productos que antes no estaban disponibles”.

Política a las Brasas Canal 4 (1)

Además, aseguró que hay sectores industriales que durante años se vieron favorecidos por un esquema que, según su visión, perjudicaba al resto de la población. “Hay sectores industriales que se beneficiaban de un esquema que perjudicaba al resto de la población. Eso tiene que cambiar”.

Por último, rechazó que se esté destruyendo la industria nacional y afirmó que ya comienzan a verse señales de recuperación. “No estoy destruyendo la industria nacional: estoy afectando a sectores que se beneficiaban de privilegios. De todas formas, hay indicadores de que la industria empieza a rebotar y mejorar”.

Opinión sobre el financiamiento universitario

Ante la consulta sobre el financiamiento universitario, el senador jujeño rechazó que el Gobierno esté en contra de la universidad pública y sostuvo que, al asumir, se incrementaron las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio.

No coincido con que estemos en contra de la universidad pública. Cuando llegamos al gobierno, aumentamos un 270% las partidas para el funcionamiento de las universidades, por encima de la inflación. No coincido con que estemos en contra de la universidad pública. Cuando llegamos al gobierno, aumentamos un 270% las partidas para el funcionamiento de las universidades, por encima de la inflación.

En esa línea, señaló que antes hubo recortes fuertes que, según su visión, no generaron la misma reacción. “Antes hubo recortes muy fuertes que no generaron reacción. Nosotros propusimos actualizar salarios por inflación, pero el conflicto escaló por otros intereses. Hay cuestiones políticas detrás: manejo de recursos, estructuras, universidades con problemas de eficiencia. Nosotros defendemos la educación pública, pero también queremos ordenar el uso de los recursos”.

Además, aseguró que el Gobierno aumentó el presupuesto universitario sin necesidad de una ley, y vinculó el conflicto a una disputa política más amplia. “Salimos a cuidar el bolsillo de los argentinos. Después hubo una disputa política para desestabilizar al gobierno porque este tema tiene por atrás muchos condimentos que hacen muy mal, a nivel universidades porteñas, porque no hablo mal de la universidad de Jujuy, pero todo tiene que ver con política, con cajas, hay que sincerarnos con los argentinos”.

Barrios populares: críticas al sistema actual

Al hablar sobre los barrios populares, el senador jujeño cuestionó el funcionamiento del sistema vigente y sostuvo que fue creado para otorgar escrituras, aunque, según afirmó, su nivel de efectividad es muy bajo.

“Es un sistema creado para dar escritura, tiene una tasa de éxito del 0,08% menos del 1%. No hay escrituras, no les hacen los barrios. Tenemos armado un sistema para menos de 1% de efectividad. Hay recursos, hay programas, pero no funcionan. Y detrás de eso hay política y manejo de fondos. Tiene una efectividad tan baja, claramente el sistema no sirve. Hay política atrás, hay agrupaciones metidas, hay que cortar, hay que replantearlo”.

Política a las Brasas Canal 4 (2)

El rol del sector privado

A partir de ese diagnóstico, planteó que los barrios deberían ser impulsados por el sector privado, con participación de emprendedores, empresas e inversión.

“Nosotros queremos que los barrios los hagan los privados. Que haya emprendedores privados, empresas, inversión privada. Hoy tenemos un Estado muy grande y un sector privado chico que sostiene todo. Lo que buscamos es equilibrar eso. Si trasladamos actividad al sector privado, vamos a generar más desarrollo real”.

La intervención del Estado y la competencia

Además, cuestionó la competencia entre el Estado y las empresas privadas, y advirtió que eso genera distorsiones.

“Hay un problema cuando el Estado compite con privados. Hay empresas estatales que compiten con empresas privadas, y muchas veces su principal cliente es el propio Estado. Eso genera distorsiones y limita la competencia. Nosotros queremos cortar con eso y fortalecer un sistema donde el sector privado tenga un rol central en la generación de actividad económica”.

Propiedad privada y tierras rurales

Al hablar sobre propiedad privada y tierras rurales, el senador jujeño sostuvo que ese derecho debe ser protegido y cuestionó distintos mecanismos que, según planteó, durante años atentaron contra esa garantía.

“Creemos en la propiedad privada, entendemos que hay que protegerla. Entendemos que hubo mecanismos durante muchos años que iban en contra de la propiedad privada con usurpaciones, expropiaciones, la imposibilidad de hacer desalojos”.

Usurpaciones y desalojos

En ese marco, aseguró que hubo períodos en los que las tomas de tierras privadas se repitieron con frecuencia y cuestionó la falta de respuesta ante esas situaciones.

“Antes había agrupaciones que tomaban tierras privadas, hubo una época de un boom donde hasta extranjeros se robaban tierras y no los sacabas más, si un juez decía que había desalojar las tierras de un privado el gobierno no hacía el proceso, había todo un sistema corrupto en contra de la propiedad privada”.

Sobre el desalojo. Estamos cansados de que se metan a tu propiedad y luego de diez años tengas una respuesta. Sobre el desalojo. Estamos cansados de que se metan a tu propiedad y luego de diez años tengas una respuesta.

La expropiación como medida excepcional

En otro sentido, remarcó que la expropiación solo debería aplicarse en situaciones excepcionales y sostuvo que, en esos casos, el propietario debe recibir una compensación acorde al valor del bien.

“La expropiación es una situación excepcional y a la persona que la expropian por lo menos tiene que recibir lo que vale el inmueble o bien que le expropiaron, sino le estás robando al tipo. Hay que proteger la propiedad privada, es el principio de La Libertad Avanza”.

Situación del PAMI

Sobre el PAMI, el senador jujeño dijo que el ministro de Salud, Mario Lugones, aseguró que no hay problemas de pagos, aunque advirtió que, si existe algún inconveniente, debe resolverse de inmediato.

“Entiendo que si hay algún problema hay que resolverlo urgente, tienen que trabajar bien”. Además, sostuvo que había “mucho desorden” y remarcó que, "si hay mucha deficiencia del servicio hay que resolverlo”.

Pymes y empleo

Sobre las pymes, sostuvo que Jujuy no tiene una gran matriz privada porque el Estado concentra una parte importante de la actividad.

“Ahí volvemos a lo anterior: Jujuy no tiene una gran matriz privada porque el Estado concentra gran parte de la actividad. Hay que trasladar recursos del Estado al sector privado, especialmente a las pymes achicando el Estado y generando beneficios para el sector privado”.

También señaló que ese proceso debe ir de la mano con el crecimiento del país. “Eso tiene que ir acompañado del crecimiento del país. Hoy ese crecimiento es desigual: algunos sectores mejoran y otros, como el comercio pyme, todavía no. En otras provincias el impacto es menor porque el Estado es más chico. En Jujuy, la proporción de empleo público es muy alta”.

Preguntas que arden

Al final de la entrevista, Silvina Sadir y Ana Inés Vargas, desarrollaron el segmento "Preguntas que arden", donde el senador constestó preguntas picantes.

1- Cristina Guzmán, ¿Puede ser candidata a gobernadora de Jujuy?

La Libertad Avanza va a presentar un candidato que esté preparado con la posibilidad de gobernar. Si el presidente o Karina Milei dicen que tiene que ser ella, iremos por detrás, así como si es otro.

2-Reclutar peronistas para La Libertad Avanza para el 2027

El presidente lo dijo: "Todas las personas que quieran formar parte de La Libertad Avanza son bienvenidos". Las ideas son nuestras, los valores son nuestros. Si yo agarro un tipo peronista que va a trabajar y que haya entendido las ideas, puede venir.

3-¿Van por la capital de la provincia y Palpalá?

Es verdad. Vamos por toda la provincia. Por capital, Palpalá y por toda la provincia.

4-¿Martín Menem sucesor de Milei en el 2027?

No. Creo que es anticipado. Me encanta Martín es un político de primer nivel. Sí es verdad que puede ser, está en las posibilidades.

5-¿La plata no alcanza?

En el gobierno no hay plata para un montón de cosas, no alcanza. Es verdad.

6-¿Ezequiel Atauche quiere ser candidato a Gobernador de la Provincia?

Lo mismo que respondí con Martín Menem. Si está la palabra puede, sí puede ser.