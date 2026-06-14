Adopción en Jujuy: buscan familias para 9 chicos que necesitan un hogar

El Registro de Postulantes para Adopción de la Provincia de Jujuy convoca a personas, familias o parejas interesadas en adoptar a 9 niños y adolescentes que actualmente residen en instituciones estatales, donde reciben contención afectiva, material y sanitaria.

Sociedad. Convocan a familias dispuestas a adoptar a un niño de 9 años en Jujuy

Convocatoria. Adopción: buscan una familia para un adolescente de 15 años en Jujuy

Las convocatorias buscan garantizarles un entorno familiar estable, afectivo y preparado para acompañar las necesidades particulares de cada niño, adolescente o grupo de hermanos.

Se convoca a familias para un niño de 9 años que atravesó múltiples experiencias de cambio y discontinuidad vincular. Desde el Registro destacaron su capacidad de adaptación, inteligencia práctica, resiliencia y creatividad.

Le gustan las actividades vinculadas a la actuación, el baile, el canto y la realización de maquetas. Se encuentra reforzando la lectoescritura y requiere acompañamiento sostenido, además de tratamiento integral interdisciplinario.

Un adolescente de 15 años

También se busca una familia para un adolescente de 15 años, diagnosticado con Síndrome de Duchenne, con CUD, usuario de silla de ruedas y con necesidad de asistencia permanente.

Los interesados deberán contar con capacidad afectiva, organizativa y económica para acompañar sus necesidades y sostener el trabajo con un equipo interdisciplinario especializado.

Adopción en Jujuy Adopción en Jujuy.

Dos hermanos de 11 y 5 años

Otra convocatoria es para dos hermanos de 11 y 5 años. La niña está escolarizada de acuerdo con su edad, mientras que el niño asiste a la escuela con adaptación curricular y concurre a una institución de Educación Especial tres veces por semana en contraturno.

Se requieren familias con disponibilidad de tiempo, estabilidad socioeconómica, condiciones habitacionales básicas, cobertura de obra social y apertura para sostener vínculos con sus hermanas.

Un adolescente de 14 años

El Registro también convoca a familias para un adolescente de 14 años, diagnosticado con Síndrome de Duchenne, con CUD, usuario de silla de ruedas y necesidad de asistencia permanente.

El perfil requerido incluye estabilidad emocional, organización familiar y predisposición para recibir asesoramiento psicosocial cuando sea necesario.

Dos hermanos de 10 y 4 años

La convocatoria incluye a dos hermanos de 10 y 4 años. La niña está escolarizada según su edad cronológica y el niño cuenta con adaptación curricular, además de asistir a una institución de Educación Especial tres veces por semana.

Se buscan familias con ganas de acompañar, brindar afecto, comprensión, cuidados y sostener sus necesidades especiales.

Dos hermanos de 11 y 9 años

Finalmente, se convoca a familias para dos hermanos de 11 y 9 años. Ambos están escolarizados, no presentan problemas de salud relevantes y son descriptos como unidos, tranquilos y con mucha necesidad de afecto, cuidado y contención.

El niño cuenta con adaptación curricular por leve retraso madurativo de origen emocional. Además, mantienen encuentros periódicos con hermanas mayores, por lo que se solicita disponibilidad para acompañar esos vínculos.

Cómo comunicarse

Las personas interesadas deben dirigirse al Registro de Postulantes para Adopción de Jujuy, ubicado en avenida Santibañez N° 1108, esquina Benito Bárcena, en San Salvador de Jujuy.

También pueden comunicarse al 0388-4231888, internos 833 y 882, o escribir al correo [email protected].