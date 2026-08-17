Robaron celulares durante el recital de La Renga en Jujuy: ¿cómo se pueden recuperar?

Robó más de 30 celulares en el recital de La Renga.

La Policía informó cómo deben proceder las personas que sufrieron el robo o hurto de sus teléfonos celulares durante el recital de La Renga en Jujuy. Las denuncias pueden realizarse en cualquier comisaría o en la Brigada de Investigaciones de San Salvador de Jujuy.

Policiales. Tragedia en la Cuesta de Lipán: cómo están los heridos internados

Tras el multitudinario recital de La Renga en Jujuy, autoridades policiales brindaron información destinada a las personas que denunciaron la sustracción de teléfonos celulares durante el evento.

Quienes hayan sufrido el robo o hurto de su celular deberán realizar la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana. Este trámite permitirá dejar constancia formal del hecho y avanzar con las actuaciones para intentar recuperar los dispositivos.

Además de las dependencias policiales, los damnificados pueden dirigirse directamente a la Brigada de Investigaciones de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La dependencia funciona en avenida Dr. Ricardo Balbín 1015, donde los afectados deberán acercarse específicamente a la División Robos y Hurtos.

Desde allí se recibirán las denuncias relacionadas con la sustracción de teléfonos registrada durante el recital y se realizarán las actuaciones correspondientes.

Robó más de 30 celulares en el recital de La Renga y terminó detenido

Un hombre habría robado un teléfono celular durante el recital de La Renga y terminó demorado durante un procedimiento policial realizado en la madrugada en inmediaciones de la avenida Bolivia y la UNJu.

El hecho comenzó cuando el propietario del celular advirtió que su dispositivo había sido sustraído durante el recital y logró rastrearlo en tiempo real. La ubicación permitió a los efectivos seguir la señal hasta un sector próximo al Pasaje 144, al que ingresaron por calle Sáenz Peña.

El celular comenzó a sonar en el bolsillo del sospechoso

Al llegar al lugar, los policías observaron a un hombre y una mujer que salían de una vivienda. Para confirmar la ubicación del teléfono, solicitaron al propietario que activara una señal sonora desde su reloj digital.

Según el relato policial, el celular comenzó a sonar directamente desde el bolsillo del hombre.

Los efectivos intentaron demorarlo, pero el sospechoso habría forcejeado con uno de ellos, lo habría tirado al suelo y luego escapó corriendo por el pasaje.

Tras una breve persecución, los policías lograron alcanzarlo y reducirlo. Durante la huida, uno de los efectivos consiguió quitarle una mochila que llevaba consigo.

La mujer que lo acompañaba también habría escapado del lugar y no pudo ser localizada.

Tenía más de 30 celulares en una mochila

El hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde se realizó el conteo de los elementos que llevaba en la mochila en presencia de un testigo.

En el interior encontraron más de 30 teléfonos celulares, por lo que se inició una investigación para determinar la procedencia de los dispositivos y establecer si estarían relacionados con otros robos.

El fiscal de turno dispuso que las primeras actuaciones fueran realizadas por la dependencia correspondiente y que posteriormente el expediente sea remitido a la División Robo y Hurto de la Brigada de Investigaciones Capital.

Durante el procedimiento, uno de los policías sufrió lesiones en el brazo derecho, la muñeca y la rodilla derecha producto del forcejeo y la persecución.