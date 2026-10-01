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1 de octubre de 2026 - 07:02
Economía.

Octubre llega con aumentos: qué servicios suben desde este jueves

Octubre comienza con una nueva ronda de aumentos que tendrá impacto directo en los gastos de los hogares. Al igual que sucede cada mes, habrá incrementos en distintos servicios.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Octubre llega con aumentos: qué servicios suben desde este jueves. 

Con el inicio de octubre, los hogares deberán afrontar una nueva ronda de aumentos que se sumará a los gastos fijos del mes. Como ocurre habitualmente al comienzo de cada período, distintos servicios y tarifas tendrán incrementos que se reflejarán en las facturas y en el presupuesto familiar.

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Octubre llega con aumentos: qué servicios suben desde este jueves

Octubre arranca con una nueva ronda de aumentos que impactará en los gastos cotidianos de los hogares. Desde el primer día del mes, distintas tarifas y servicios tendrán incrementos que deberán ser contemplados en el presupuesto familiar.

A continuación, un repaso por los aumentos más relevantes de octubre, según el porcentaje de incremento y el alcance que tendrán entre los usuarios.

Las cuotas de las prepagas tendrán un incremento promedio del 2%. Los aumentos partirán del 1,7% en Federada Salud y Accord Salud y llegarán hasta el 2,9% en Omint. En el medio, Prevención Salud (2,2%), Galeno (2,4%) y Avalian (2,5%) también aplicarán subas superiores al promedio.

Las prepagas definieron sus nuevos valores tomando como referencia el IPC de agosto, que fue del 1,7% según el Indec. Si bien algunas empresas trasladaron ese porcentaje a sus cuotas, otras aplicaron aumentos superiores a la inflación registrada durante ese mes.

Los alquileres también tendrán actualizaciones durante octubre. El porcentaje dependerá del índice establecido en cada contrato y de la periodicidad del ajuste. Para los acuerdos que todavía se rigen por el ICL, el incremento será del 17,04% en los ajustes semestrales y del 36,41% en los anuales.

Para los alquileres cuyos contratos establecen una actualización anual según el IPC, el aumento previsto para octubre es del 33,1%. El porcentaje es estimativo y surge de la variación del índice registrada hasta agosto de 2026, junto con una proyección para los meses que todavía no fueron publicados.

Las tarifas de gas para los usuarios residenciales de todo el país aumentarán en promedio 2,46% durante octubre, según informó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege). El ajuste incluye una suba del 1% en el precio del gas, asociada a la variación cambiaria, y un incremento del 1,9% en los costos de transporte y distribución.

El personal de casas particulares tendrá en octubre un nuevo aumento salarial. Se trata del tercer ajuste previsto por la Resolución 6/2026, que establece un incremento del 1,7% sobre los valores básicos de septiembre.

El aumento también modificará los valores del personal de tareas generales. Desde octubre, la hora de trabajo quedará en $4.064,08 para quienes trabajan con retiro y en $4.337,53 para quienes lo hacen sin retiro. Los salarios mensuales serán de $498.582,06 y $548.429,23, respectivamente.

Otra de las categorías alcanzadas por el aumento es la de asistencia y cuidado de personas. De acuerdo con la nueva escala, quienes trabajen con retiro cobrarán $4.337,53 por hora, mientras que aquellos que residan en el domicilio percibirán $4.801,52 por hora. Los salarios mensuales se ubicarán en $548.429,23 y $605.050,00, respectivamente.

La categoría de caseros también tendrá una actualización salarial en octubre. Quienes realizan tareas de cuidado y conservación de la vivienda donde viven cobrarán $4.337,53 por hora y un salario mensual de $548.429,23. El puesto solo aplica bajo la modalidad sin retiro.

Los trabajadores de tareas específicas también tendrán una actualización en sus ingresos. La hora de trabajo pasará a valer $4.580,80 para quienes tienen retiro y $4.973,38 para quienes trabajan sin retiro, mientras que los salarios mensuales serán de $560.776,33 y $618.187,89 según la modalidad.

Los supervisores tendrán los salarios más elevados dentro de la escala del servicio doméstico. Esta categoría, que incluye a quienes organizan y controlan el trabajo de dos o más personas, cobrará $4.805,82 por hora con retiro y $5.215,59 sin retiro. Los haberes mensuales alcanzarán los $599.514,52 y $661.702,46.

Aumentos de colectivos en Jujuy

Desde el 1 de octubre de 2026 comenzarán a regir nuevas tarifas para los servicios de transporte interjurisdiccional que parten desde la Terminal de Ómnibus de Jujuy hacia distintas localidades de la provincia.

La actualización alcanza recorridos del Ramal Jujeño, Quebrada y Puna, y Valles, con precios diferentes según cada destino.

Ramal Jujeño

San Pedro: $7.500

Chalicán: $9.900

Santa Clara: $10.400

Fraile Pintado: $10.800

Libertador General San Martín: $12.800

Calilegua: $13.600

Caimancito: $15.500

Yuto: $18.500

Palma Sola: $20.300

El Talar: $21.400

Quebrada y Puna

Volcán: $4.900

Tumbaya: $5.700

Maimará: $9.700

Purmamarca: $10.100

Tilcara: $10.700

Humahuaca: $15.800

Susques: $25.700

Abra Pampa: $27.200

Iruya: $27.800

La Quiaca: $35.100

Valles – Sistema SUBE

El Carmen: $2.990

Carahunco: $3.307

San Antonio: $3.747

Perico: $3.887

Monterrico: $4.011

Las Pampitas: $4.504

Aeropuerto: $5.245

Puesto Viejo: $6.016

La Mendieta: $6.316

Aguas Calientes: $7.301

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a partir del 1 de octubre de 2026 para los servicios incluidos en el cuadro tarifario difundido.

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