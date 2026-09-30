Condenaron a 10 años de prisión a un empresario jujeño por abuso sexual agravado

La Justicia jujeña declaró penalmente responsable a un empresario jujeño y lo condenó a 10 años por abuso sexual.

La Justicia de Jujuy condenó este miércoles a un hombre a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo , luego de declararlo penalmente responsable por dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real y agravados por la guarda . La resolución se conoció durante la quinta y última audiencia del juicio oral desarrollado en la capital jujeña.

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La pena establecida por el tribunal fue inferior a las solicitadas durante los alegatos: la abogada querellante, Patricia Tabera, había pedido 25 años de prisión, mientras que la Fiscalía había solicitado una condena de 20 años .

Este miércoles se dio a conocer únicamente la parte resolutiva de la sentencia. Los fundamentos que explicarán los criterios utilizados por los jueces para establecer la responsabilidad penal y fijar la pena de diez años serán notificados posteriormente a las partes.

Además de la condena a 10 años de prisión efectiva , el tribunal dispuso la extracción de una muestra de ADN para su incorporación al registro correspondiente de agresores sexuales.

Otro punto relevante de la resolución está relacionado con la modalidad de cumplimiento de la pena. De acuerdo con lo informado por la querella, se estableció que la condena sea de cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario y no bajo prisión domiciliaria. Sin embargo, esto no significa que el traslado al penal vaya a concretarse inmediatamente. La sentencia todavía debe atravesar los plazos procesales correspondientes y las partes tendrán la posibilidad de recurrirla una vez que conozcan sus fundamentos.

Tabera explicó que los argumentos de la sentencia serían notificados durante esta semana a través del sistema digital del Poder Judicial y que recién a partir de esa notificación comenzarán a correr los plazos para presentar eventuales recursos.

“Los pasos judiciales que continúan son, por supuesto, los plazos para ver si recurren la defensa técnica o nosotros la condena”, explicó la abogada.

La querella pidió 25 años y la Fiscalía, 20

La diferencia entre lo solicitado por las partes acusadoras y la pena finalmente establecida será uno de los aspectos que analizará la querella cuando tenga acceso a los fundamentos.

“Nosotros habíamos pedido 25 años y la Fiscalía pidió 20 y terminaron dando 10 años” “Nosotros habíamos pedido 25 años y la Fiscalía pidió 20 y terminaron dando 10 años”

La abogada sostuvo que todavía resulta prematuro confirmar si recurrirán la sentencia, justamente porque necesitan conocer las razones jurídicas utilizadas por el tribunal para determinar el monto de la pena.

“Para eso hay que sí o sí ver los argumentos y los fundamentos en los que se basó, en nuestro caso, el cálculo de los 10 años y, en el caso de la defensa técnica, la mismísima condena de encontrarlo penalmente responsable”, explicó. Por ese motivo, la estrategia que seguirá la querella se definirá una vez analizada la sentencia completa.

La posición de la abogada querellante

Tras conocerse la resolución, Patricia Tabera, abogada querellante, hizo una valoración de la condena desde la perspectiva de la parte que representa. Consideró relevante que la Justicia haya establecido la responsabilidad penal del acusado, aunque señaló que la pena impuesta genera sentimientos encontrados en la familia de la víctima: “La cantidad de años nunca va a ser suficiente para la familia víctima que yo represento, porque realmente el daño sufrido es inconmensurable”, manifestó.

En ese sentido, Tabera sostuvo que ninguna pena puede reparar completamente las consecuencias provocadas por este tipo de delitos. “No hay ninguna cantidad de años o monto indemnizatorio que sea suficiente para reparar lo sufrido”, expresó.

La letrada consideró, sin embargo, que la declaración de responsabilidad penal constituye un resultado importante para la querella, aunque ahora deberán esperar los fundamentos para evaluar el camino judicial que seguirá la causa.

Qué puede pasar ahora

La sentencia conocida este miércoles todavía puede ser recurrida. Tanto la defensa como la querella y la Fiscalía deberán esperar la notificación de los fundamentos para analizar los argumentos del tribunal y determinar si presentan recursos.

En el caso de la querella, uno de los puntos centrales será conocer cómo justificó el tribunal la imposición de diez años de prisión, teniendo en cuenta que su pedido había sido de 25 años y el del Ministerio Público de la Acusación, de 20.

Una vez cumplidas las distintas instancias procesales y cuando la condena adquiera firmeza, corresponderá avanzar con su ejecución conforme a lo dispuesto judicialmente.

Por ahora, la resolución marca un punto central dentro de un proceso especialmente sensible: el tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal de este hombre y estableció una condena de diez años de prisión efectiva, mientras que las partes aguardan conocer los fundamentos completos para decidir los próximos pasos.

Por tratarse de un caso que involucra a una víctima menor de edad, y un caso sumamente sensible, TodoJujuy preserva su identidad y evita publicar información personal que pueda permitir su identificación. Asimismo, en esta nota se identifica al condenado únicamente mediante sus iniciales.