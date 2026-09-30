149 años del Colegio del Huerto: una historia que es parte de Jujuy

El tradicional Colegio del Huerto celebró sus 149 años con estudiantes, docentes y familias. Un banderazo llevó el festejo hasta Plaza Belgrano.

El tradicional Colegio del Huerto celebró sus 149 años con estudiantes, docentes y familias. Un banderazo llevó el festejo hasta Plaza Belgrano.

El tradicional Colegio del Huerto celebró sus 149 años con estudiantes, docentes y familias. Un banderazo llevó el festejo hasta Plaza Belgrano.

Hay instituciones cuya historia termina mezclándose con la historia de una ciudad, como lo es el Colegio Nuestra Señora del Huerto, que cumplió 149 años de presencia en Jujuy y decidió celebrarlos fuera de sus aulas, compartiendo su cumpleaños con la comunidad que lo vio crecer. Estudiantes, docentes, directivos y personal protagonizaron un colorido banderazo alrededor de Plaza Belgrano, llevando hasta el corazón de San Salvador de Jujuy los colores, la música y ese sentimiento de pertenencia que une a generaciones de la denominada familia huertana .

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La celebración tiene además un significado especial. El colegio comenzó la cuenta regresiva hacia sus 150 años , que se cumplirán en 2027, y este aniversario se convirtió en una suerte de antesala de una fecha histórica para una de las instituciones educativas tradicionales de la provincia.

“ Bienvenidos a nuestro cumpleaños 149 ”, resumió con entusiasmo Liliana Torres, vicedirectora del establecimiento, durante una entrevista con Canal 4, mientras alrededor suyo continuaban las actividades.

La idea surgió prácticamente sobre la marcha. Según explicó Torres, desde el lunes las hermanas, el equipo directivo y los docentes comenzaron a organizar una celebración que permitiera sacar el aniversario a la calle.

“Queríamos compartir nuestro cumpleaños con la sociedad”, explicó.

Y así ocurrió. Los alumnos salieron hacia Plaza Belgrano acompañados por docentes y personal del establecimiento, con banderas, batucada y los colores representativos de la Virgen del Huerto. Fue una celebración sencilla pero cargada de simbolismo: una escuela con casi un siglo y medio de historia festejando junto a la ciudad de la que forma parte.

Las banderas utilizadas tampoco fueron preparadas exclusivamente para esta jornada. Muchas acompañan habitualmente a los estudiantes en diferentes actividades, entre ellas los tradicionales Sábados Estudiantiles de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, otra muestra de cómo la vida del colegio se cruza permanentemente con las costumbres de Jujuy.

Colegio del Huerto: Una historia que atraviesa generaciones

La historia del Huerto en Jujuy se remonta al siglo XIX. Sus antecedentes están vinculados al Colegio de Dolores, impulsado por el presbítero Escolástico Zegada, en una época en la que las posibilidades educativas para las mujeres eran sumamente limitadas. Años después, las Hermanas Hijas de María Santísima del Huerto asumieron la tarea educativa y consolidaron una presencia que terminaría atravesando generaciones.

Pero su presencia en la provincia no quedó limitada a las aulas. Torres recordó que las hermanas también desarrollaron una profunda tarea de servicio y asistencia, vinculada históricamente con hospitales jujeños y posteriormente con la educación y la evangelización.

Esa combinación de educación, fe y servicio terminó construyendo buena parte de la identidad que todavía conserva la institución.

El paso del tiempo puede medirse también en las generaciones que atravesaron sus puertas. Abuelos que alguna vez fueron alumnos vieron después ingresar a sus hijos y nietos; exestudiantes regresan para celebraciones religiosas y aniversarios, mientras nuevos chicos comienzan cada año su propia historia dentro del colegio.

Esa pertenencia también quedó reflejada durante los festejos patronales realizados en julio de este año, cuando exalumnos y familias participaron de las celebraciones y se lanzó formalmente la preparación de los 150 años, junto con un proyecto para recuperar fotografías y recuerdos destinados al “Libro de Oro: 150 años de Memoria Agradecida”.

Más de 1.200 alumnos forman hoy la familia huertana

Actualmente, la comunidad educativa continúa siendo numerosa. De acuerdo con los datos brindados por Liliana Torres, el nivel secundario cuenta con aproximadamente 550 estudiantes y el primario con otros 670, es decir, más de 1.200 chicos solamente entre esos dos niveles.

Detrás de esos números hay una comunidad que este miércoles volvió a encontrarse alrededor de una celebración que excede el calendario escolar.

Porque cumplir 149 años significa recordar a quienes estuvieron antes, celebrar a quienes hoy transitan sus aulas y empezar a mirar hacia una fecha que será irrepetible.

En 2027 el Colegio del Huerto cumplirá 150 años. El banderazo alrededor de Plaza Belgrano fue apenas una de las primeras señales de que la familia huertana ya empezó a prepararse para ese cumpleaños.