Investigan decenas de estafas en el NOA: hubo allanamientos en Salta y Jujuy

Una investigación por 21 presuntas estafas derivó en cuatro allanamientos realizados en distintos puntos de Salta y Jujuy . La causa tiene como principal investigado a un hombre que permanece detenido, y comprende maniobras vinculadas con vehículos, inversiones, administración de dinero y operaciones comerciales.

Los procedimientos se concretaron en Salta Capital, Rosario de Lerma, Cerrillos y Perico . En esta última ciudad jujeña, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y 4.400 dólares que serán analizados en el marco de la causa.

La investigación está a cargo de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y los hechos fueron calificados provisoriamente como estafas reiteradas en concurso real.

La causa se inició a partir de numerosas denuncias y documentación incorporada al expediente. De acuerdo con la investigación, el acusado se habría presentado ante algunos damnificados utilizando el nombre de “Mario Peredo” y habría construido vínculos de confianza mediante distintas propuestas comerciales.

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Entre las maniobras denunciadas aparecen operaciones de compraventa de vehículos, ofrecimientos de inversiones, administración de dinero y negocios relacionados con distintos bienes y establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas afirmaron haber entregado vehículos y dinero a cambio de otros rodados que luego presentaron problemas vinculados con su titularidad.

Uno de los denunciantes sostuvo que entregó su automóvil y una suma de dinero como parte de pago por otro vehículo. Posteriormente, el auto adquirido fue reclamado por una persona que se presentó como su verdadero propietario y finalmente terminó secuestrado.

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También se investigan operaciones en las que los damnificados habrían entregado dinero bajo la promesa de obtener ganancias, además de la comercialización de bienes que el acusado presuntamente no estaba en condiciones de disponer.

Uno de esos hechos está relacionado con un local gastronómico de General Güemes, en Salta. Según la denuncia, una persona entregó dinero por el establecimiento y después tomó conocimiento de que quien se presentaba como vendedor no era el propietario.

Allanamientos en Salta y Perico

Con el objetivo de localizar bienes y otros elementos de interés para la investigación, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de cuatro inmuebles vinculados con la causa. Las medidas fueron autorizadas por el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino y estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación UDEC, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

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Tres de los procedimientos se realizaron en Salta Capital, Rosario de Lerma y Cerrillos. El cuarto allanamiento se concretó en Perico mediante un exhorto judicial, con intervención del juez Roberto Darío Assef, del Colegio de Jueces Penal de San Salvador de Jujuy.

En el operativo realizado en Jujuy también participaron la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad N.° 9 de Perico, el ayudante fiscal Damián Caro y efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy.

Como resultado del procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares y 4.400 dólares. Los elementos obtenidos serán analizados en el marco de la investigación y, una vez evaluados los resultados de los allanamientos, la fiscalía dispondrá las próximas medidas para avanzar en el esclarecimiento de los 21 hechos denunciados.