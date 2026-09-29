Corte de agua en Jujuy: los barrios afectados este martes

Corte de agua en Jujuy: qué barrios estarán afectados este martes

Agua Potable de Jujuy informó que este martes 29 de septiembre se registrará un corte en el servicio de agua potable en distintos sectores de San Salvador de Jujuy debido a una avería imprevista en la red principal .

Servicios. Corte de agua en Alto Comedero y Los Alisos por una rotura en un acueducto

Jujuy. Corte de agua: luego de la rotura del acueducto, se reestableció el servicio de agua potable

De acuerdo al comunicado difundido por la empresa, personal técnico ya se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de reparar la falla y restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

La interrupción afecta principalmente a los barrios Chijra, Campo Verde y Suipacha , donde los vecinos podrían experimentar baja presión o falta total de agua durante varias horas.

Según lo informado oficialmente, los trabajos de emergencia se desarrollarán durante la jornada y la normalización del suministro está prevista hasta las 22 horas , aunque el horario podría depender de la evolución de las tareas.

Desde la empresa señalaron que la intervención es necesaria debido a una falla que se produjo de manera imprevista en una de las cañerías principales que abastece al sector.

El personal técnico trabaja en la reparación para poder recuperar el funcionamiento habitual de la red y evitar que la afectación se extienda más tiempo del previsto.

Una tubería que ya había presentado inconvenientes

Agua Potable de Jujuy también informó que el sector afectado viene registrando problemas reiterados durante la última semana.

Ante esta situación, además de la reparación de emergencia, se inició en paralelo una obra de mayor envergadura destinada a brindar una solución definitiva al problema.

El proyecto contempla el recambio de 1.600 metros de cañería mediante una nueva traza con tubos de PVC de 200 milímetros.

Desde la empresa explicaron que esta intervención permitirá reemplazar el tramo que viene presentando fallas y mejorar la confiabilidad del sistema de distribución en esa zona de la ciudad.

Recomiendan cuidar las reservas de agua

Mientras duren los trabajos, se recomienda a los vecinos de Chijra, Campo Verde y Suipacha administrar las reservas domiciliarias y priorizar el uso del agua para necesidades esenciales.

Una vez concluidas las tareas, el servicio comenzará a recuperarse de manera progresiva hasta alcanzar nuevamente los niveles habituales de presión en toda el área afectada.