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27 de septiembre de 2026 - 12:57
Jujuy.

Corte de agua en Alto Comedero: despliegan camiones cisterna y piden uso responsable

Agua Potable de Jujuy activó un operativo de contingencia con camiones cisterna en puntos clave e instó a los vecinos a cuidar al máximo el recurso.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Camión cisterna abastece de agua a varios lugares de Alto Comedero

Camión cisterna abastece de agua a varios lugares de Alto Comedero

Ante la afectación en el servicio de suministro en el barrio Alto Comedero, la empresa Agua Potable de Jujuy S.E. puso en marcha un plan de contingencia para abastecer a zonas e instituciones prioritarias mediante la distribución de agua a través de camiones cisterna.

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Desde la entidad informaron que actualmente se encuentran operativas tres unidades asignadas estratégicamente para mitigar el impacto de la contingencia y garantizar el acceso al recurso esencial.

¿Dónde están ubicados los camiones cisterna?

El operativo de asistencia se desplegó en tres puntos clave del sector:

  • Unidad 1: Asistencia continua en el Hospital Ing. Carlos Snopek.

  • Unidad 2: Cobertura en el Servicio Penitenciario.

  • Unidad 3: Distribución en el sector de las 284 Viviendas de Alto Comedero.

Llamado urgente al uso responsable y razonable del agua

Mientras las cuadrillas operativas continúan trabajando para solucionar la falla y restablecer el servicio en la red de manera paulatina, las autoridades remarcaron la importancia de la solidaridad vecinal.

Se solicita fundamentalmente a la comunidad extremar el cuidado del agua potable y limitar su consumo a tareas estrictamente esenciales, como el consumo humano, la higiene personal y la preparación de alimentos. Se pide evitar actividades de alto consumo, como el lavado de vehículos, el riego de jardines o el llenado de piletas, con el fin de preservar las reservas disponibles mientras se regulariza el suministro.

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