Corte de agua en Alto Comedero y Los Alisos por una rotura en un acueducto (imagen de archivo) Corte de agua en Alto Comedero y Los Alisos por una rotura en un acueducto (imagen de archivo)

Agua Potable de Jujuy informó que este domingo 27 de septiembre se realizan trabajos de emergencia debido a una rotura imprevista en el acueducto principal de 450 milímetros que abastece a la Planta Sargento Cabral. La situación obligó a interrumpir temporalmente el suministro de agua potable en distintos sectores de Alto Comedero y Los Alisos.

De acuerdo con lo informado, los trabajos se extenderán hasta aproximadamente las 18 horas.

Barrios afectados en Alto Comedero La interrupción alcanza a:

Barrio Aires del Campo.

Loteo Fin de Semana.

Tupac Amaru, todas las etapas.

Remanente de las 150 Hectáreas.

14 Hectáreas.

Barrio Sargento Cabral.

284 Viviendas.

337 Viviendas.

308 Viviendas.

370 Viviendas, primera y segunda etapa.

Sectores B6 y B5.

Barrio Bicentenario.

10 Hectáreas. Los Alisos y alrededores También se encuentran afectados:

Navea.

Los Manzanos.

Ruta Provincial 8.

Jardín de Los Alisos.

Nuevo Aliso.

El Ceibal.

La Arbolada.

El Balcón.

Perovic.

Loteo Las Colinas. Desde la empresa indicaron que se trabaja de emergencia sobre la avería para restablecer el servicio una vez finalizadas las tareas. Camiones cisterna y asistencia Además, ya se dispuso asistencia con agua en puntos considerados prioritarios, entre ellos hospitales, puestos de salud y dependencias policiales, con el objetivo de garantizar el abastecimiento mientras continúan los trabajos de reparación del acueducto principal.

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