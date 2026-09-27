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27 de septiembre de 2026 - 10:38
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Corte de agua en Alto Comedero y Los Alisos por una rotura en un acueducto

La interrupción del servicio de agua se debe a una falla en el acueducto que abastece a la Planta Sargento Cabral. Los trabajos se extenderán hasta las 18.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Corte de agua en Alto Comedero y Los Alisos por una rotura en un acueducto (imagen de archivo)

Corte de agua en Alto Comedero y Los Alisos por una rotura en un acueducto (imagen de archivo)

Corte de agua en Alto Comedero y Los Alisos por una rotura en un acueducto (imagen de archivo)

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De acuerdo con lo informado, los trabajos se extenderán hasta aproximadamente las 18 horas.

Barrios afectados en Alto Comedero

La interrupción alcanza a:

  • Barrio Aires del Campo.
  • Loteo Fin de Semana.
  • Tupac Amaru, todas las etapas.
  • Remanente de las 150 Hectáreas.
  • 14 Hectáreas.
  • Barrio Sargento Cabral.
  • 284 Viviendas.
  • 337 Viviendas.
  • 308 Viviendas.
  • 370 Viviendas, primera y segunda etapa.
  • Sectores B6 y B5.
  • Barrio Bicentenario.
  • 10 Hectáreas.

Los Alisos y alrededores

También se encuentran afectados:

  • Navea.
  • Los Manzanos.
  • Ruta Provincial 8.
  • Jardín de Los Alisos.
  • Nuevo Aliso.
  • El Ceibal.
  • La Arbolada.
  • El Balcón.
  • Perovic.
  • Loteo Las Colinas.

Desde la empresa indicaron que se trabaja de emergencia sobre la avería para restablecer el servicio una vez finalizadas las tareas.

Camiones cisterna y asistencia

Además, ya se dispuso asistencia con agua en puntos considerados prioritarios, entre ellos hospitales, puestos de salud y dependencias policiales, con el objetivo de garantizar el abastecimiento mientras continúan los trabajos de reparación del acueducto principal.

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