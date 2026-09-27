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27 de septiembre de 2026 - 01:49
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio del Salvador ganó el primer premio en carroza y celebró sus 90 años de historia en Jujuy

El Colegio del Salvador obtuvo el primer premio en carroza en la FNE 2026. El proyecto celebró los 90 años de historia de la institucion en Jujuy.

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Por  Agustín Weibel
El Colegio del Salvador ganó en la categoría Carroza

El Colegio del Salvador ganó en la categoría Carroza

El Colegio del Salvador alcanzó el primer premio en la categoría Carroza durante la entrega de reconocimientos de la FNE 2026 y coronó una propuesta que tuvo como eje central la celebración de sus nueve décadas de historia.

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90 años y un primer premio: el Colegio del Salvador ganó en Carroza

La institución presentó una carroza cuya estructura principal estuvo inspirada en una rueda de la fortuna, un elemento elegido para representar el paso del tiempo, las distintas generaciones que formaron parte del colegio y los recuerdos construidos a lo largo de sus 90 años.

La alegoría estuvo acompañada por una importante cantidad de detalles ornamentales y una estructura con movimiento, que permitió darle dinamismo a la presentación. A esto se sumaron recursos tecnológicos desarrollados por los propios estudiantes, entre ellos un sistema de sincronización sonora y sensores destinados a activar distintos elementos de la propuesta.

El trabajo realizado durante los meses previos encontró su reconocimiento en la noche de premiación, cuando el Colegio del Salvador fue anunciado como ganador de la categoría Carroza.

El logro se suma a otro reconocimiento obtenido por la institución durante esta edición de la FNE. En el tradicional Finde Estudiantil, el colegio también había alcanzado el primer lugar en la competencia de Baile.

Con estos resultados, el Colegio del Salvador cerró una participación especial en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, uniendo la celebración de sus 90 años con el reconocimiento al trabajo realizado por sus estudiantes y carroceros.

Categoría Carroza en la FNE 2026

1 – Colegio del Salvador

2- Escuela de Comercio N°1 Prof Casas

3 – Secundario Tres Pozos

4- Colegio José Hernández

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