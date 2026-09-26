FNE 2026: "Ha sido exitosa y con muchísima participación", dijo el Gobernador Carlos Sadir

El Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, participó de la entrega de premios de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural en lo que marcó el cierre de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) en su edición 75.

Luego de entregar el segundo premio para la Carroza del Comercial 1, el Gobernador dijo “estoy muy contento de poder estar y participar de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y ver la alegría de nuestros estudiantes y de toda la juventud”.

Sobre el desarrollo de la Edición 75 de la FNE, Sadir sostuvo que “ha sido exitosa y con muchísima participación; quiero agradecerle a los estudiantes, a los directivos, a los profesores, a las mamás y papás por el acompañamiento de siempre”.

En este sentido el Gobernador también agradeció a las diferentes instituciones que participaron de la organización de la FNE, “al Ente Autárquico Permanente, a la Policía, Defensa Civil, Bomberos, a la Municipalidad y a tantos Entes que colaboraron para que la Fiesta culmine de esta manera”.

“A los que fuimos carroceros, esto nos emociona” El primer mandatario recordó también su paso por la FNE luego de entregar la Copa al Comercial 1, Colegio del cual es ex alumno, “a los que fuimos carroceros y estudiantes esto nos gusta y emociona”, dijo Sadir y agregó que “acompañar a la juventud siempre es muy lindo y es por ello que es un gusto estar acá”. Por último el Gobernador dijo que cumplirá su promesa con los “Loros”, “les dije que si subíamos al podio vamos a tener asado, y lo vamos a tener”, finalizó.

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