FNE 2026: "Estoy muy emocionada, no me lo esperaba", dijo Constanza, la nueva Representante Nacional

La Elección Nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) tuvo su gran cierre en el Estadio 23 de Agosto con la coronación de Constanza Lastra, representante de Santiago del Estero , como nueva Representante Nacional.

Jujuy Pampita volvió a Jujuy por la FNE 2026: "Pasaron 32 años, pero para mí fue ayer"

La joven fue elegida entre las representantes de todo el país y, tras recibir la corona, habló entre lágrimas sobre lo vivido. “ Estoy muy emocionada, no me lo esperaba. Muchas gracias ”, expresó.

Constanza contó que llegó a Jujuy acompañada por su familia y aseguró que en Santiago del Estero seguramente estaban celebrando el resultado. “ Vine con mi familia, vinieron mis tíos, mi hermana, mi primo y mi mamá. Les mando un beso a mis abuelos ”, señaló.

La nueva Representante Nacional se mostró entusiasmada por lo que viene. “ Me espera un año hermoso, muy increíble. Voy a conocer a mucha gente, estoy muy contenta ”, afirmó. También destacó el vínculo que logró construir con las demás candidatas. “ Tenía miedo de que no fuéramos un grupo unido con las otras representantes y pasó lo contrario ”, contó.

Entre los agradecimientos mencionó especialmente a su entorno y al público jujeño: “Le agradezco a mi familia, a mis amigos y a todos los jujeños por el cariño y el apoyo”.

La emoción por Pampita y las carrozas

Constanza también recordó el encuentro con Pampita durante su paso por Jujuy. “Fue increíble conocer a Pampita, yo la veía en la tele. Hoy almorzamos y la pasamos muy bien”, relató.

Sobre la FNE, aseguró que uno de los momentos que más la sorprendió fue conocer el trabajo de los carroceros. “Nunca había visto lo de las carrozas, fue hermoso. Me hice amiga de carroceros, fui en una carroza muy linda. Es impresionante el trabajo que hacen los estudiantes”.

A los jóvenes les dejó un mensaje: “Que disfruten la vida, que se atrevan a todo sin importar lo que digan los demás. No le den importancia a los malos comentarios”.

La coronación significó además la tercera corona nacional para Santiago del Estero.

Las otras coronadas fueron Julieta Torres Morsucci, de Mendoza, como Primera Representante; Ernestina Otegui, de Entre Ríos, como Segunda Representante; Agustina Rapretti, de Chubut, como Primera Dama de Honor; y Morella López, de Jujuy, como Segunda Dama de Honor.