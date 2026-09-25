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25 de septiembre de 2026 - 08:18
Jujuy.

FNE 2026: cortes de tránsito por la Elección Nacional

Por la Elección Nacional de la FNE 2026 habrá cortes, restricciones de estacionamiento y cambios en los colectivos alrededor del Estadio 23 de Agosto.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Por la Elección Nacional de la FNE 2026 habrá cortes, restricciones de estacionamiento y cambios en los colectivos alrededor del Estadio 23 de Agosto.

Por la Elección Nacional de la FNE 2026 habrá cortes, restricciones de estacionamiento y cambios en los colectivos alrededor del Estadio 23 de Agosto.

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Cortes desde las 18hs

  • Av. Savio, ingreso a Lincoln.
  • Lincoln y Taboada.
  • Párroco Marshke, a la altura de la rotonda de Las Américas.
  • Derivador de ingreso a Av. Savio.
  • Éxodo y Pueyrredón.
  • Cerro Aguilar y Éxodo.
  • Tumusla y Éxodo.
  • Santa Bárbara y Éxodo.
  • Humahuaca y Tumusla.
  • Humahuaca y Calilegua.
  • Caseros y Santa Bárbara.
  • Caseros y Los Decididos.
  • Caseros y Los 33 Orientales.
  • Pueyrredón y Hugo Wast.
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Avenida Savio cerrará completamente

Desde aproximadamente las 23 habrá restricción total del tránsito sobre avenida Savio durante unos 40 minutos. También estará prohibido estacionar en Santa Bárbara entre Éxodo y Caseros y en Humahuaca entre Tumusla y Pichincha. Además, desde las 12 no se podrá estacionar sobre Párroco Marshke entre Teniente Fernández y Chaco, sector destinado a los colectivos de refuerzo.

Cambios en los colectivos

Desde las 17 y hasta finalizar el operativo, las líneas urbanas modificarán sus recorridos.

  • Ida: Av. Savio, derivador Párroco Marshke, Chimborazo, Las Heras, Pasaje Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte y Lisandro de la Torre.
  • Regreso: Av. Éxodo, Pueyrredón, Leandro Alem y Av. Savio.

Las paradas estarán habilitadas en Las Heras y Chaco, Las Heras y Cuyo, Las Heras y Los Andes y Las Heras y Rastreador.

  • 17:00: comienzan los desvíos de colectivos.
  • 18:00: empiezan los principales cortes.
  • 23:00: cierre total de Av. Savio durante unos 40 minutos.
  • Habrá sectores con prohibición de estacionamiento.
  • Recomiendan circular con tiempo y respetar las indicaciones del personal de Tránsito.

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