FNE 2026: cortes de tránsito por la Elección Nacional

Por la Elección Nacional de la FNE 2026 habrá cortes, restricciones de estacionamiento y cambios en los colectivos alrededor del Estadio 23 de Agosto. Por la Elección Nacional de la FNE 2026 habrá cortes, restricciones de estacionamiento y cambios en los colectivos alrededor del Estadio 23 de Agosto.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy desplegará este viernes un operativo especial de tránsito por la Elección Nacional de los Estudiantes - FNE 20226- en el Estadio 23 de Agosto. Los principales cortes comenzarán a las 18 y también habrá modificaciones en el transporte urbano.

Cortes desde las 18hs Av. Savio, ingreso a Lincoln.

Lincoln y Taboada.

Párroco Marshke, a la altura de la rotonda de Las Américas.

Derivador de ingreso a Av. Savio.

Éxodo y Pueyrredón.

Cerro Aguilar y Éxodo.

Tumusla y Éxodo.

Santa Bárbara y Éxodo.

Humahuaca y Tumusla.

Humahuaca y Calilegua.

Caseros y Santa Bárbara.

Caseros y Los Decididos.

Caseros y Los 33 Orientales.

Pueyrredón y Hugo Wast. FNE 2026: cortes, restricciones y transporte por la Elección de la Representante Nacional Avenida Savio cerrará completamente Desde aproximadamente las 23 habrá restricción total del tránsito sobre avenida Savio durante unos 40 minutos. También estará prohibido estacionar en Santa Bárbara entre Éxodo y Caseros y en Humahuaca entre Tumusla y Pichincha. Además, desde las 12 no se podrá estacionar sobre Párroco Marshke entre Teniente Fernández y Chaco, sector destinado a los colectivos de refuerzo.

Cambios en los colectivos Desde las 17 y hasta finalizar el operativo, las líneas urbanas modificarán sus recorridos.

Ida: Av. Savio, derivador Párroco Marshke, Chimborazo, Las Heras, Pasaje Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte y Lisandro de la Torre.

Av. Savio, derivador Párroco Marshke, Chimborazo, Las Heras, Pasaje Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte y Lisandro de la Torre. Regreso: Av. Éxodo, Pueyrredón, Leandro Alem y Av. Savio. Las paradas estarán habilitadas en Las Heras y Chaco, Las Heras y Cuyo, Las Heras y Los Andes y Las Heras y Rastreador.

17:00: comienzan los desvíos de colectivos.

comienzan los desvíos de colectivos. 18:00: empiezan los principales cortes.

empiezan los principales cortes. 23:00: cierre total de Av. Savio durante unos 40 minutos.

cierre total de Av. Savio durante unos 40 minutos. Habrá sectores con prohibición de estacionamiento .

. Recomiendan circular con tiempo y respetar las indicaciones del personal de Tránsito.

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