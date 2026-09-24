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24 de septiembre de 2026 - 21:50
Tecnología.

Realidad aumentada en la FNE: la carroza de la EET 1 de Maimará sorprende con dragones desde el celular

La propuesta combina tecnología y creatividad: al escanear un código QR y apuntar hacia la carroza, aparecen dragones en realidad virtual alrededor de la estructura.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
EET 1 de Maimará.

EET 1 de Maimará.

La Escuela de Educación Técnica N°1 de Maimará incorporó una propuesta innovadora a su participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026). Su carroza, inspirado en “Cómo entrenar a tu dragón”, incluye un desarrollo de realidad virtual que permite descubrir nuevos elementos a través de la pantalla del celular.

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El sistema funciona mediante un código QR que los visitantes pueden escanear. Una vez activado, al enfocar a la carroza con la cámara aparecen dragones virtuales alrededor de la estructura, generando una experiencia que complementa el trabajo realizado por los estudiantes.

Un desarrollo que demandó muchas pruebas

El profesor Marce Lamas, de la EET 1 de Maimará, explicó que la idea comenzó a partir del trabajo de una estudiante de la especialidad de Técnica y Gestión, quien empezó a investigar las posibilidades para incorporar esta herramienta al proyecto.

Una de las chicas justamente de la Especialidad de Técnica y Gestión comenzó a involucrarse, comenzó a investigar, averiguar, y bueno, fuimos haciendo muchas pruebas”, contó el docente.

La búsqueda de una plataforma que permitiera concretar la propuesta llevó tiempo y obligó al equipo a probar diferentes alternativas. “Tuvimos que averiguar muchas páginas, algunas eran de pago, tuvimos que estar buscando, así que fue un trabajo bastante laborioso”, explicó Lamas.

Lo terminaron prácticamente a último momento

La incorporación de la realidad virtual se mantuvo como uno de los desafíos tecnológicos del proyecto hasta los días finales de preparación.

Prácticamente hasta el último momento pudimos terminar de hacerlo”, señaló el profesor, quien destacó el trabajo realizado por toda la comunidad educativa. Para Lamas, el resultado representa una apuesta diferente dentro de la FNE: “Creo que es algo muy innovador de parte de toda la escuela”.

Así, además del diseño físico de la carroza inspirado en “Cómo entrenar a tu dragón”, la EET 1 de Maimará sumó una experiencia digital que permite al público interactuar con la propuesta desde su propio celular.

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