FNE 2026: carroceros contaron una historia de terror que pasó en el canchón

Terror en el canchón.

En medio de las largas noches de trabajo para terminar su carruaje de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026), un grupo de estudiantes del Colegio Modelo Palpalá vivió una situación que todavía recuerdan como una verdadera historia de terror. Según relataron, ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, cuando fueron a buscar cartones a una de las habitaciones del canchón.

Las carroceras contaron la experiencia durante una entrevista y aseguraron que los sonidos comenzaron cuando intentaron ingresar a un sector donde habitualmente guardaban sillas y otros materiales. “Lo que nos pasó fue una vez, que era el último día. Nosotros justo habíamos ido, creo que a las 3 de la mañana, a buscar cartones en la habitación 3”, comenzaron relatando.

De acuerdo con las jóvenes, cuando llegaron hasta la puerta comenzaron a escuchar ruidos provenientes del interior. “De la nada, cuando queríamos abrir la puerta, nos empezaron a hacer ‘ch, ch, ch’ desde adentro”, recordaron. Lo que siguió aumentó todavía más la tensión. Según contaron, golpearon la puerta y recibieron una respuesta desde el otro lado. “Le golpearon la puerta, como que nos la devolvieron. O se reían. Y en una se rió”, explicaron.

Las estudiantes aseguraron que en ese momento no había nadie dentro de la habitación y que, pese al miedo, decidieron entrar para buscar los materiales que necesitaban.

Entraron igual a la habitación Una de las jóvenes recordó que intentó tranquilizar al resto del grupo y se animó a abrir la puerta. “El acto de valentía que tuve yo de decirle: ‘Ya basta, dejá de molestar, no le tengas miedo’”, relató entre risas. Después ingresaron, encendieron la luz y revisaron el lugar. “Abrimos la puerta y como si nada. Le digo: ‘Pasá, pasá, no le tengas miedo’. Prendimos la luz, buscamos todo y nos fuimos”, contó. Aunque no encontraron a nadie en el interior, aseguraron que la sensación permaneció mientras estuvieron allí. “Se sentía el ambiente, la tensión”, cerraron las carroceras del Modelo Palpalá.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.