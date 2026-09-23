Violento vuelco y choque en San Antonio: el conductor quedó atrapado en la camioneta

Una camioneta Toyota Hilux se salió de su carril, impactó contra un árbol y terminó volcada en San Antonio . El conductor quedó atrapado.

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Una camioneta volcó en la Ruta Provincial 53 luego de que su conductor perdiera el control, se cruzara de carril y chocara contra un árbol. El siniestro ocurrió durante la noche, a la altura del cruce San Antonio con la Ruta 61, en cercanías de Aguas Calientes.

De acuerdo con la información disponible, el vehículo involucrado fue una Toyota Hilux 4x2 conducida por un hombre mayor de edad.

Por circunstancias que todavía no fueron determinadas, el conductor perdió el dominio de la camioneta mientras circulaba por la Ruta 53. El rodado se cruzó hacia el carril contrario y posteriormente impactó contra uno de los árboles ubicados a un costado del camino.

A raíz de la violencia del choque, la camioneta terminó volcando.

El hecho se registró en inmediaciones del cruce San Antonio con la Ruta 61, aproximadamente a seis kilómetros de Aguas Calientes y a unos 35 kilómetros de la ciudad de Perico.

El conductor quedó atrapado dentro de la camioneta

Tras el impacto y posterior vuelco, el hombre que conducía la Toyota Hilux quedó atrapado en el interior del vehículo.

Pese a las características del siniestro y a la violencia con la que la camioneta impactó contra el árbol, el conductor logró sobrevivir al accidente.

Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre las lesiones que habría sufrido ni sobre su estado posterior al hecho.

Buscan determinar qué provocó el accidente

Las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control de la camioneta todavía no fueron esclarecidas.

El vehículo primero abandonó su línea de circulación, posteriormente chocó contra el árbol y finalmente quedó volcado, por lo que será necesario determinar la mecánica del episodio y qué factores pudieron intervenir antes del impacto.

El siniestro ocurrió en un sector de la Ruta 53 próximo a la intersección con la Ruta 61, una zona que conecta localidades del departamento El Carmen.