FNE 2026: Color y emoción en el desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

La palabra de las representantes provinciales

Julieta Alcaraz del Viso, la representante de San Luis en la FNE 2026

La joven contó que fue elegida entre 11 participantes a través de un concurso cerrado por formulario, en el que debió responder distintas preguntas. “La verdad que estuvo muy peleado, pero gracias a Dios y con mucho orgullo salí elegida yo”, expresó.

Julieta aseguró que ya conocía la Fiesta Nacional de los Estudiantes y que venía siguiendo su desarrollo antes de viajar a Jujuy. “Es algo muy masivo, muy lindo”, destacó, y contó que tenía “toda la expectativa de venir a Jujuy, conocer a su gente”. Además, agradeció el recibimiento que tuvieron las representantes: “Nos están recibiendo de la mejor manera. Muy agradecida con todo el amor que nos están dando”.

Morella López y Victoria Barrionuevo, un encuentro entre Jujuy y Catamarca en la FNE

Morella López, representante de Jujuy, y Victoria Barrionuevo, representante de Catamarca, compartieron el desfile en una de las carrozas de la FNE 2026. En medio de la celebración, ambas expresaron su felicidad por ser parte de una de las fiestas más importantes de la provincia.

Victoria contó que llegó a Jujuy el domingo y desde entonces comenzó a disfrutar de las distintas actividades de la FNE. “Estoy orgullosa y feliz de poder estar acá en esta hermosa fiesta”, expresó.