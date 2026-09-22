FNE 2026: Color y emoción en el desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

La FNE 2026 vive otra de sus grandes noches con un nuevo desfile doble de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural. En el marco de la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, seguí el minuto a minuto y la transmisión en vivo por Canal 4, YouTube y TodoJujuy.com.
Sofía Masino volvió a la FNE
La representante nacional 2025 regresó a Jujuy y disfrutó del desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural junto a Canal 4.
Sofía Masino, representante de CABA, volvió a vivir la Fiesta Nacional de los Estudiantes y compartió la emoción de una noche llena de color, música y creatividad.
Durante el desfile doble de carrozas, habló con Canal 4 y recordó su paso por la FNE, reencontrándose con los estudiantes y el espíritu de la celebración jujeña.