martes 22 de septiembre de 2026
22 de septiembre de 2026 - 19:03
en vivo Jujuy.

FNE 2026: Color y emoción en el desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

La FNE 2026 continúa con un nuevo desfile doble de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural. Seguí la transmisión en vivo por Canal 4 y TodoJujuy.com.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

Desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

EN VIVO

La FNE 2026 vive otra de sus grandes noches con un nuevo desfile doble de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural. En el marco de la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, seguí el minuto a minuto y la transmisión en vivo por Canal 4, YouTube y TodoJujuy.com.

Durante el desfile se presentarán 11 carrozas técnicas, 23 no técnicas y 50 carruajes, realizados durante meses de trabajo por estudiantes y carroceros. Además, las candidatas provinciales participan como invitadas, a pocos días de la Elección Nacional prevista para el viernes 25 de septiembre.

Sofía Masino volvió a la FNE

La representante nacional 2025 regresó a Jujuy y disfrutó del desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural junto a Canal 4.

Sofía Masino, representante de CABA, volvió a vivir la Fiesta Nacional de los Estudiantes y compartió la emoción de una noche llena de color, música y creatividad.

Durante el desfile doble de carrozas, habló con Canal 4 y recordó su paso por la FNE, reencontrándose con los estudiantes y el espíritu de la celebración jujeña.

Leandro Morales destacó la presencia de Pampita y pidió frenar las agresiones en redes

El presidente del Ente Autárquico Permanente valoró la llegada de Pampita a la Elección Nacional y llamó a reflexionar sobre los ataques a las candidatas.

Leandro Morales destacó la presencia de Carolina “Pampita” Ardohain en la Elección Nacional del próximo viernes en el Estadio 23 de Agosto. “Nos honra y enaltece a la Fiesta que esté Carolina”, afirmó el presidente del Ente Autárquico Permanente.

El mensaje ante los ataques en redes

Morales también se refirió a los mensajes agraviantes que recibieron algunas candidatas y pidió poner el foco en el respeto. “Diariamente luchamos contra todo tipo de discriminación, racismo y xenofobia”, señaló, y remarcó el trabajo que realizan contra el bullying y las adicciones.

“Quiero llamar a la reflexión sobre este tipo de conductas que la verdad retroceden, que no hacen a la Fiesta y menos cuando sabemos que estamos tratando con menores de edad”, sostuvo.

La palabra de las representantes provinciales

Julieta Alcaraz del Viso, la representante de San Luis en la FNE 2026

La joven contó que fue elegida entre 11 participantes a través de un concurso cerrado por formulario, en el que debió responder distintas preguntas. “La verdad que estuvo muy peleado, pero gracias a Dios y con mucho orgullo salí elegida yo”, expresó.

Julieta aseguró que ya conocía la Fiesta Nacional de los Estudiantes y que venía siguiendo su desarrollo antes de viajar a Jujuy. “Es algo muy masivo, muy lindo”, destacó, y contó que tenía “toda la expectativa de venir a Jujuy, conocer a su gente”. Además, agradeció el recibimiento que tuvieron las representantes: “Nos están recibiendo de la mejor manera. Muy agradecida con todo el amor que nos están dando”.

Morella López y Victoria Barrionuevo, un encuentro entre Jujuy y Catamarca en la FNE

Morella López, representante de Jujuy, y Victoria Barrionuevo, representante de Catamarca, compartieron el desfile en una de las carrozas de la FNE 2026. En medio de la celebración, ambas expresaron su felicidad por ser parte de una de las fiestas más importantes de la provincia.

Victoria contó que llegó a Jujuy el domingo y desde entonces comenzó a disfrutar de las distintas actividades de la FNE. “Estoy orgullosa y feliz de poder estar acá en esta hermosa fiesta”, expresó.

Las representantes nacionales desfilaron en las carrozas

Las representantes de las distintas provincias que participarán este viernes de la Elección Nacional de la FNE 2026 fueron protagonistas de una noche especial en Ciudad Cultural. Las jóvenes desfilaron a bordo de las carrozas de distintos colegios y coincidieron en destacar la emoción de vivir desde adentro la Fiesta Nacional de los Estudiantes y compartir el trabajo realizado por los carroceros jujeños.

Salta - Isabella Carrizo

Salta - Isabella Carrizo

Córdoba - Ainara Correa Pousa

Córdoba - Ainara Correa Pousa

Santiago del Estero - Constanza Lastra Errasti

Santiago del Estero - Constanza Lastra Errasti

Neuquén - Mia Castro Rojas

Neuquén - Mia Castro Rojas

Tierra del Fuego - Camila Bellagamba

Tierra del Fuego - Camila Bellagamba

Mendoza - Julieta Torres Morsucci

Mendoza - Julieta Torres Morsucci

Entre Ríos - Ernestina Otegui

Entre Ríos - Ernestina Otegui

Chubut - Agustian Rapretti

Chubut - Agustian Rapretti

Santa Fe - Angelina Bonesso

Santa Fe - Angelina Bonesso

San Juan - Candela Jofre Chancay

San Juan - Candela Jofre Chancay

Río Negro - Charo Mayolga Bernardi

Río Negro - Charo Mayolga Bernardi

Morella López - Jujuy

Morella López - Jujuy

Victoria Bernardez Barrionuevo - Catamarca

Victoria Bernardez Barrionuevo - Catamarca

Micaela Nahiara Gielhard - Misiones

Micaela Nahiara Gielhard - Misiones

Julieta Alcaraz Del Viso - San Luis

Julieta Alcaraz Del Viso - San Luis

Pampita y su consagración

En 1994 fue elegida Reina Nacional del Estudiante, representando a La Pampa en la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). Ese título marcó un punto de partida para una joven que, con el tiempo, logró instalarse en el centro de la escena mediática nacional.

Pampita y su historia con la FNE

Mucho antes de consolidarse como una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino, Carolina “Pampita” Ardohain tuvo uno de sus primeros grandes momentos públicos en Jujuy. En 1994, representando a La Pampa, fue elegida Reina Nacional del Estudiante durante la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Aquella coronación quedó como uno de los primeros capítulos de una trayectoria que luego continuaría en las pasarelas, la televisión y los medios nacionales. Desde entonces, la FNE forma parte de la historia que une a Pampita con Jujuy y vuelve a cobrar protagonismo con su nueva visita a la provincia.

Carolina “Pampita” Ardohain Reina Nacional de los Estudiantes 1994

Carolina “Pampita” Ardohain Reina Nacional de los Estudiantes 1994

Carolina “Pampita” Ardohain Reina Nacional de los Estudiantes 1994

Carolina “Pampita” Ardohain Reina Nacional de los Estudiantes 1994

Carolina “Pampita” Ardohain Reina Nacional de los Estudiantes 1994

Carolina “Pampita” Ardohain Reina Nacional de los Estudiantes 1994

Pampita vuelve a Jujuy

Carolina “Pampita” Ardohain estará en Jujuy este viernes para participar de la Elección Nacional de la FNE 2026. La modelo y conductora confirmó su visita a través de sus redes sociales y volverá así a una celebración que forma parte de su historia personal: en 1994 fue elegida Reina Nacional del Estudiante en representación de La Pampa.

La Representante Capital Presente

Clara Zamar, representante del departamento Manuel Belgrano, desfiló con su carroza en la noche del martes y aseguró que esta Fiesta Nacional de los Estudiantes “va a quedar para siempre. Y también puedes estar mucho con las chicas y conocer nueva gente. Un saludo para mi familia, mis abuelos y mis hermanos”.

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Los Pajes Provinciales en Ciudad Cultural

“Es un verdadero orgullo haber sido uno de los 5 elegidos por el jurado, me siento muy honrado de llevar la banda de primer Paje de Honor”, dijo Santiago Maldonado de la Agrotécnica de El Brete mientras acompañaba a su carroza en Ciudad Cultural.

“La Fiesta de los Estudiantes es muy hermosa, estoy agradecido con todos; mi colegio, la carroza, nuestras familias y a todos los carroceros que hicieron posible esto”, sostuvo.

Por último el Primer Paje de Honor dijo que “el mensaje que siempre voy a compartir es que no hagamos bullying, les pido a todos que paremos con el hate en redes porque a una persona lo puede lastimar.

Carlos Zamboni Segundo Paje Provincial

“La estamos pasando muy bien, creo que el baile y la actitud que le puse ese día me ayudaron con el jurado”, dijo Carlos, quien representa además a los alumnos de la Normal de Humahuaca.

“Ahora lo que me toca es disfrutar con mis compañeros en la carroza y estos últimos días de la Fiesta Nacional de los Estudiantes que es hermosa”, agregó.

Las candidatas provinciales en Ciudad Cultural

Las representantes de las distintas provincias del país que participarán de la Elección Nacional de la FNE 2026 ya se encuentran en Ciudad Cultural, compartiendo las actividades previas a la gran noche del viernes. Las candidatas comienzan a vivir de cerca el clima de la Fiesta Nacional de los Estudiantes junto a los carroceros, el público y las delegaciones presentes en Jujuy.

Carlín nunca falta

Carlín Andrade vuelve a ser parte de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. El conductor de Canal 4 dice presente en las noches de Ciudad Cultural, acompañando de cerca cada desfile y compartiendo con los estudiantes, las familias y el público uno de los eventos más importantes de Jujuy.

Pasan las carrozas

Distintos colegios y escuelas de Jujuy desfilan con sus creaciones por la avenida de Ciudad Cultural

Emocionados

La directora del Divino Redentor aseguró que “si hay algo que define a este proyecto es la palabra unión. Nos unimos. Este trabajo comenzó el año pasado, donde comenzamos nosotros a concebir que queríamos participar en la Fiesta. Tuvimos que hacer muchas cosas para estar acá”.

Una docente de la EET de San Pedro dijo que el proyecto se dio porque “los alumnos presentaron un diseño y este fue el que más tuvo”.

El Paje 10 de la Escuela Provincial Agrotécnica de El Brete es protagonista. “Es un verdadero orgullo haber salido entre los cinco elegidos como primer paje de honor”, y dijo: “es una fiesta hermosa”.

La primera

El carruaje de ARENI fue el primero en desfilar en la tarde noche de Ciudad Cultural.

Desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

Desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

Confirmaron nuevo horario para los desfiles que quedan de la FNE 2026

Desde el Ente Autárquico Permanente confirmaron que todos los desfiles de carrozas que restan de la FNE 2026 comenzarán a las 19 horas en Ciudad Cultural. La modificación busca mejorar las condiciones para que el público pueda apreciar cada una de las creaciones estudiantiles y, al mismo tiempo, favorecer a los carroceros que participan de las jornadas.

Tecnología y cultura en la FNE 2026: la carroza que se controla desde el celular y homenajea a Casabindo

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