FNE 2026: Quién es Morella López, la nueva Representante de Jujuy

Morella Kiara Gira López , flamante Representante de Jujuy para la Elección Nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes ( FNE ) y compartió una historia personal marcada por momentos difíciles dónde, el acompañamiento de su familia y amigos, la ayudó para salir adelante.

“Yo creía que en serio no iba a salir reina. Pero dijeron mi nombre y para mí fue el mejor día de mi vida”, recordó sobre el momento en el que fue elegida para representar a su ciudad, El Carmen.

Morella contó que decidió presentarse porque su familia evaluaba mudarse a Córdoba. “En Córdoba no se vive esto como aquí en Jujuy. Entonces le dije a mi mamá: ‘Dejame presentarme este año’. Le insistí tanto hasta que me dejó”, relató.

Morella habló abiertamente sobre el bullying y los momentos difíciles que debió atravesar, “ hubo momentos en los que creía que ya no podía más ”, reconoció. Sin embargo, destacó el acompañamiento que recibió, especialmente de su mamá .

“Fui víctima y hoy puedo estar acá hablando y darles un mensaje a todos aquellos que vivieron por lo mismo, me gustó transmitir mi mensaje mediante mi vestido”, explicó del color elegido para la Elección Departamental.

“Mi mamá para mí es todo. Ella siempre ha estado acompañándome en todo. Nunca me ha dejado sola, ni cuando las cosas iban mal ni tampoco cuando iban bien”, expresó.

Morella aseguró que actualmente enfrenta de otra manera los comentarios negativos. “Ya los comentarios no afectan como afectaban en ese momento. Gracias a Dios pude volverme más fuerte”, afirmó.

Su mensaje sobre la salud mental

Antes de finalizar la entrevista, la joven pidió prestar mayor atención a la salud mental en todas las edades. “Quiero invitar a toda la sociedad, a los niños, adolescentes, adultos y personas mayores, a concientizar mucho sobre la salud mental”, sostuvo.

“Quiero invitarlos a concientizar cómo se sienten, expresar sus sentimientos”, afirmó y dijo “quiero darles un abrazo y un beso a todas esas personas que han pasado o están pasando por lo mismo que pasé. Sé que no es fácil poder hablarlo, pero todo con tiempo se logra y hay que ser fuerte”.

Morella López tiene 15 años y representa al Departamento de El Carmen y a partir de esta elección, tendrá la responsabilidad de representar a toda la provincia en la próxima instancia nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, edición número 75.