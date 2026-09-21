FNE 2026: lunes 21 de septiembre no hay clases en Jujuy ¿qué pasa el resto de la semana?

Sin clases este lunes 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre no hay clases en las escuelas de Jujuy . La jornada fue establecida como feriado por el Día del Estudiante y alcanza a todos los niveles educativos.

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La medida forma parte del cronograma especial previsto para septiembre por la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, que modifica durante varios días la actividad habitual en las instituciones educativas de la provincia.

Después del feriado de este lunes, las clases se retomarán con normalidad el martes 22 y miércoles 23 de septiembre.

Sin embargo, los estudiantes volverán a tener dos días sin actividad escolar habitual: jueves 24 y viernes 25 de septiembre.

Estos dos asuetos ya fueron oficializados mediante el Decreto N° 5953-E y alcanzan a las instituciones de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, tanto públicas como privadas, sociales y cooperativas.

De esta manera, esta semana el calendario escolar de Jujuy queda de la siguiente manera:

Lunes 21: sin clases por el Día del Estudiante.

Martes 22: clases normales.

Miércoles 23: clases normales.

Jueves 24: asueto escolar en todos los niveles.

Viernes 25: asueto escolar en todos los niveles.

La agenda de la FNE 2026 continúa en Ciudad Cultural

Mientras avanza el calendario escolar, la Fiesta Nacional de los Estudiantes continúa con una agenda cargada de actividades.

Este lunes 21, desde las 15 hasta las 18, se realizará la exposición de carrozas en Ciudad Cultural. Por la noche, desde las 21, será el turno de la Elección de la Representante Provincial.

El martes 22 y miércoles 23 continuarán las actividades con el Congreso de la Juventud y nuevos desfiles de carrozas.

Además, el viernes 25 se realizará la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes, uno de los eventos centrales de la 75° edición de la FNE.

Con el asueto confirmado para jueves y viernes, los estudiantes de Jujuy tendrán una semana marcada por los festejos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y varias jornadas sin actividad escolar habitual.