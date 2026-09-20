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20 de septiembre de 2026 - 09:02
Pais.

Dos fuertes sismos sacudieron el norte argentino: que pasó en Jujuy

Los movimientos sísmicos ocurrieron durante la madrugada de este domingo y fueron registrados por el INPRES. El más fuerte alcanzó una magnitud de 5.0 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros.

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Por  Verónica Pereyra
sismo en el norte argentino&nbsp;

sismo en el norte argentino 

Dos movimientos sísmicos se registraron durante la madrugada de este domingo en el norte argentino. El primero tuvo epicentro en Catamarca y el segundo en Tucumán, donde alcanzó una magnitud de 5.0 y fue percibido de manera leve en Santiago del Estero.

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Sismo de magnitud 4.3 en Catamarca

El primer movimiento fue registrado a las 5:32 de la madrugada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Tuvo una magnitud de 4.3 y una profundidad de 205 kilómetros.

El epicentro fue ubicado a 51 kilómetros al este de Incahuasi, 77 kilómetros al suroeste de Cachi y 86 kilómetros al noreste de Antofagasta de la Sierra.

Un sismo de 5.0 se sintió en Santiago del Estero

A las 5:47 se produjo el segundo movimiento, esta vez en Tucumán. El sismo tuvo una magnitud de 5.0 y una profundidad de 197 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

Según los registros del INPRES, el movimiento pudo percibirse de manera leve en Santiago del Estero. También fue sentido en distintos puntos de Salta, entre ellos Metán, Cachi, Cafayate y la capital provincial.

La información publicada no reporta daños materiales ni personas afectadas como consecuencia de los movimientos sísmicos.

¿Qué pasó en Jujuy?

Hasta el momento, no hay información que indique que estos dos movimientos hayan sido percibidos en Jujuy. Sin embargo, la provincia también registra actividad sísmica de manera frecuente.

Según los registros del INPRES, en los últimos días se produjeron distintos movimientos con epicentro en territorio jujeño, principalmente en sectores de la Puna. Uno de ellos fue registrado el 10 de septiembre, a 37 kilómetros al sudeste de Catua, con una magnitud de 3,4 y una profundidad de 206 kilómetros.

La actividad sísmica forma parte de la dinámica habitual de esta región del país, por lo que el INPRES mantiene el monitoreo permanente de los movimientos registrados en Jujuy y las provincias del norte argentino.

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