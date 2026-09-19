Scaloni habló de su futuro en la Selección Argentina: "Lo intentaremos"

Lionel Scaloni volvió a hablar sobre el futuro de la Selección Argentina y dejó abierta la posibilidad de continuar al frente del equipo después del Mundial 2026. Antes de viajar al país para afrontar los próximos amistosos, el entrenador evitó confirmar qué hará una vez terminado el torneo.

“Lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante” , expresó Scaloni durante una entrevista con el canal asiático MiGu al referirse a la posibilidad de mantener el espíritu y la identidad construidos durante su ciclo.

El entrenador consideró que comienza una nueva etapa en la Selección, con la posibilidad de sumar futbolistas jóvenes y comenzar gradualmente un recambio.

Messi se retiró de la Selección y recibió una lluvia de mensajes de sus compañeros.

“Ahora se abre un paréntesis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta” , explicó.

Scaloni remarcó que la edad no será el factor determinante para decidir quién continúa o llega al equipo. El rendimiento en los clubes y la adaptación a la idea de juego serán las principales condiciones.

También reconoció que repetir lo conseguido durante los últimos años será muy difícil, especialmente por el vínculo que se generó entre el equipo y los hinchas.

“No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta Selección”, afirmó.

El mensaje de Scaloni para Messi: “Es único”

En la previa de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, prevista para el 6 de octubre ante Benín en el Monumental, Scaloni también dedicó palabras especiales al capitán.

“El Messi de 22, 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me habría gustado tenerlo cuando era joven. Era único, es único”, señaló.

El entrenador destacó además que durante su ciclo buscaron generar las condiciones para que Messi y el resto del plantel se sintieran cómodos.

Con el cierre de una etapa cada vez más cerca, Scaloni todavía no confirmó qué hará después del Mundial, aunque dejó planteado el desafío de mantener la identidad de una Selección que marcó los últimos años del fútbol argentino.