sábado 19 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2026 - 19:08
Deportes.

Scaloni habló de su futuro en la Selección Argentina: "Lo intentaremos"

El entrenador campeón y subcampeón del mundo se refirió por primera vez a lo que puede pasar después del Mundial 2026. También habló del recambio generacional y dejó un emotivo mensaje para Lionel Messi antes de su despedida de la Selección.

+ Seguir en
Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Scaloni habló de su futuro en la Selección Argentina

Scaloni habló de su futuro en la Selección Argentina

Lee además
El emotivo mensaje de la AFA tras el retiro de Messi de la Selección. 
Selección.

Lionel Messi: cuánto costarán las entradas para su despedida ante Benín
Luz Velazco brilló en Paraguay y volvió con cuatro medallas
Jujuy.

Orgullo jujeño: Luz Velazco brilló en Paraguay y volvió con cuatro medallas

“Lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”, expresó Scaloni durante una entrevista con el canal asiático MiGu al referirse a la posibilidad de mantener el espíritu y la identidad construidos durante su ciclo.

Messi se retiró de la Selección y recibió una lluvia de mensajes de sus compañeros.

Messi se retiró de la Selección y recibió una lluvia de mensajes de sus compañeros.

Scaloni y lo que viene después del Mundial

El entrenador consideró que comienza una nueva etapa en la Selección, con la posibilidad de sumar futbolistas jóvenes y comenzar gradualmente un recambio.

“Ahora se abre un paréntesis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta”, explicó.

Scaloni remarcó que la edad no será el factor determinante para decidir quién continúa o llega al equipo. El rendimiento en los clubes y la adaptación a la idea de juego serán las principales condiciones.

También reconoció que repetir lo conseguido durante los últimos años será muy difícil, especialmente por el vínculo que se generó entre el equipo y los hinchas.

“No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta Selección”, afirmó.

El mensaje de Scaloni para Messi: “Es único”

En la previa de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, prevista para el 6 de octubre ante Benín en el Monumental, Scaloni también dedicó palabras especiales al capitán.

“El Messi de 22, 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me habría gustado tenerlo cuando era joven. Era único, es único”, señaló.

El entrenador destacó además que durante su ciclo buscaron generar las condiciones para que Messi y el resto del plantel se sintieran cómodos.

Con el cierre de una etapa cada vez más cerca, Scaloni todavía no confirmó qué hará después del Mundial, aunque dejó planteado el desafío de mantener la identidad de una Selección que marcó los últimos años del fútbol argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi: cuánto costarán las entradas para su despedida ante Benín

Orgullo jujeño: Luz Velazco brilló en Paraguay y volvió con cuatro medallas

Varela y la recta final de Gimnasia de Jujuy: "Quedan siete partidos y serán todos complicados"

Jujeño de 94 años es campeón nacional de atletismo, el más longevo del país

Los árbitros jujeños, clave en el debut de los esports en los Juegos Suramericanos

Lo que se lee ahora
varela y la recta final de gimnasia de jujuy: quedan siete partidos y seran todos complicados
Jujuy.

Varela y la recta final de Gimnasia de Jujuy: "Quedan siete partidos y serán todos complicados"

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Los chicos del Divino Redentor pasaron llorando en el primer desfile de carrozas: Se hizo realidad el sueño video
FNE 2026.

Los chicos del Divino Redentor pasaron llorando en el primer desfile de carrozas: "Se hizo realidad el sueño"

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión
Tragedia.

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión

Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: viví el minuto a minuto del desfile doble en Ciudad Cultural

Martín Salwe conduciendo la FNE con Canal 4. video
Jujuy.

Martín Salwe debutó en la FNE y se metió de lleno en el corazón de los estudiantes

Paso de Jama cerrado: una intensa nevada y fuertes vientos complican el cruce a Chile
Jujuy.

Paso de Jama cerrado: una intensa nevada y fuertes vientos complican el cruce a Chile

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel