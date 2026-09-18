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18 de septiembre de 2026 - 17:41
Deportes.

Jujeño de 94 años es campeón nacional de atletismo, el más longevo del país

Atletas jujeños lograron ocho medallas en el Nacional Máster de Pista y Campo de atletismo en Buenos Aires, con un atleta jujeño como el más destacado.

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Jujuy logró ocho medallas en el Campeonato Nacional Máster de Atletismo 

Jujuy tuvo una destacada participación en el XLVI Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo de atletismo, realizado en el Parque Olímpico de Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires. La competencia fue organizada por Quirón Máster de Buenos Aires y contó con el aval de la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina (CAMRA).

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Con un reducido grupo de representantes, producto del esfuerzo individual realizado para poder estar presentes, los atletas jujeños consiguieron ocho medallas y volvieron a ubicarse entre los protagonistas del atletismo máster nacional.

Una de las grandes actuaciones de la delegación fue la de Maricel Eleana González, de la categoría 45 a 49 años. La atleta se consagró campeona argentina en salto en alto, con una marca de 1,10 metros, y también obtuvo el título nacional en salto triple, con 6,73 metros.

Además, fue subcampeona argentina en 80 metros con vallas, con un registro de 16.32; en salto en largo, con 3,64 metros; y en lanzamiento de bala, con 7,92 metros. González completó su participación con un cuarto puesto en lanzamiento de jabalina, con 16,74 metros, y un quinto lugar en los 100 metros llanos, con un tiempo de 16.64.

Máximo Velázquez, campeón argentino a los 94 años

Otra de las grandes figuras fue Máximo Velázquez, de la categoría 90 a 94 años. El jujeño se consagró campeón argentino en lanzamiento de bala, con una marca de 3,10 metros, y también ganó la medalla dorada en lanzamiento de jabalina, con 7,36 metros. Además, obtuvo el subcampeonato nacional en lanzamiento de disco, con una marca de 6,22 metros.

Máximo Velázquez, campeón argentino a los 94 años

Máximo Velázquez, campeón argentino a los 94 años

Desde CAMRA destacaron que Velázquez, con 94 años y a pocos meses de cumplir 95, es el atleta más longevo del atletismo máster argentino en actividad. Con más de 70 años vinculados al deporte, volvió a demostrar su vigencia. Pese a las bajas temperaturas y el intenso viento de las últimas jornadas, estuvo presente desde temprano en cámara de llamada para afrontar sus respectivas pruebas.

Toledo y Abán también representaron a Jujuy

Gabriela Fabiana Toledo, de la categoría 50 a 54 años, participó en los 5.000 metros llanos, donde registró un tiempo de 22.09.54 y compitió junto a algunas de las mejores atletas máster del país.

Por su parte, Miguel Ángel Abán, de la categoría 35 a 39 años, participó en tres pruebas de pista. Marcó 29.22 en los 200 metros llanos, 1.02.87 en los 400 metros y 2.16.23 en los 800 metros. Si bien no logró subir al podio, compitió a la par de algunos de los atletas más veloces de su categoría.

Una competencia marcada por el clima

El Campeonato Nacional también presentó condiciones climáticas cambiantes. Durante la primera jornada, el calor se hizo sentir especialmente en las pruebas realizadas al mediodía. Desde el segundo día y hasta el cierre de la competencia, las bajas temperaturas y el fuerte viento fueron protagonistas en todo el predio de la Villa Olímpica. Pese a esas condiciones, los representantes jujeños completaron sus respectivas pruebas y cerraron el certamen con ocho medallas.

Jujuy logró ocho medallas en el Campeonato Nacional Máster de Atletismo

Jujuy logró ocho medallas en el Campeonato Nacional Máster de Atletismo

Los próximos desafíos del atletismo jujeño

Los integrantes del Círculo de Atletas Máster Jujuy ya tienen nuevos compromisos previstos para lo que resta del año. Entre las próximas competencias aparecen el Torneo Regional Máster en San Luis, el Backyard Ultra Curillas en León, España, un torneo de pista y campo en Salta y el Campeonato Nacional de Atletismo Máster en Pista, Campo y Ruta en Cochabamba, Bolivia. De esta manera, los atletas jujeños continuarán representando a la provincia en competencias nacionales y también a la Argentina en distintos eventos internacionales.

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