River mostró cómo avanza la transformación del Monumental y anticipó nuevas obras

En el contexto de los trabajos destinados a cubrir y ampliar el estadio Monumental , que alcanzará una capacidad de 101 mil personas , River Plate mostró una nueva etapa de las tareas realizadas en el exterior del recinto. En esta oportunidad, se incorporó un sistema de luces LED en el área de la tribuna Sívori .

Para llevar adelante la intervención, se utilizaron más de 1.000 metros de tiras lumínicas de bajo consumo , destinadas a resaltar una bandera de 157 metros que exhibe los colores característicos del club .

Esta intervención se suma al plan de renovación que River viene ejecutando en el Monumental desde 2020 , un proyecto que con el paso del tiempo incorporó diferentes obras de infraestructura y mejoras destinadas a modernizar varias áreas del estadio.

El proceso comenzó durante la presidencia de Jorge Brito e incluyó la colocación de un campo de juego con césped híbrido , además de la incorporación de un nuevo mecanismo de drenaje y un sistema de climatización para la cancha.

La institución avanzó además con la construcción de las actuales plateas inferiores y los sectores de palcos, una intervención que permitió llevar el aforo hasta las 85.018 localidades y convirtió al Monumental, en aquel momento, en el escenario deportivo de mayor capacidad de toda Sudamérica.

La incorporación de este nuevo recurso se conoció antes de los próximos encuentros que River disputará en condición de local y del regreso de la Selección argentina al estadio de Núñez. El sistema lumínico fue instalado específicamente sobre la bandera situada en el exterior de la tribuna Sívori.

Nuevos dispositivos lumínicos en el Monumental

El nuevo dispositivo lumínico está compuesto por tecnología LED de consumo reducido y cuenta con un tratamiento diseñado especialmente para preservar la intensidad del color rojo incluso durante los momentos de mayor exposición a la luz natural.

Con una longitud de 157 metros, la bandera iluminada se incorpora al conjunto de recursos visuales que River fue sumando en los alrededores del Monumental. La instalación genera un cambio en la apariencia del estadio durante la noche y, al mismo tiempo, permite que el elemento pueda apreciarse con claridad también durante el día.

River reacondiciona el campo híbrido del Monumental

De manera simultánea a la colocación del nuevo sistema de iluminación, River Plate llevó adelante trabajos de reacondicionamiento sobre el campo de juego híbrido del Monumental. La superficie está conformada por un 95% de césped natural y un 5% de material sintético, una fórmula que la institución ya había implementado anteriormente y que decidió volver a utilizar para aumentar la durabilidad de la cancha ante la intensa actividad deportiva y la realización de eventos ajenos al fútbol.

La renovación del terreno se realizó con semillas provenientes del exterior, aunque el procedimiento debió afrontar distintos obstáculos debido a las precipitaciones, las temperaturas bajas y la programación de recitales en el estadio. Frente a este escenario, River instaló sistemas de iluminación artificial en sectores determinados del campo con el objetivo de favorecer la fotosíntesis y complementar el funcionamiento del sistema de calefacción.

La intervención sobre el exterior del estadio se integra a un proyecto de obras mucho más amplio. River mantiene distintos frentes de trabajo abiertos en el Monumental, escenario que experimentó una renovación estructural de gran magnitud a partir de la ampliación inicial del aforo y del retiro de la pista de atletismo.

Mientras tanto, en la tribuna Belgrano, la institución se encuentra en la fase final de instalación de las estructuras destinadas a sostener los paneles de vidrio y las placas de aluminio en tonos rojo y blanco. Las labores están focalizadas en las zonas ubicadas más cerca de la tribuna Centenario y, según el avance previsto, solo quedará por cubrir un sector reducido durante los próximos días.

#RIVER | El estadio Monumental brilla con la iluminación externa. pic.twitter.com/ZQs33fNjTl — Germán Balcarce (@GermanBalcarce) September 18, 2026

La pantalla gigante del Monumental será reemplazada

La institución avanzó además con el retiro de la gran pantalla que se encontraba en la tribuna Sívori. El proyecto contempla que, más adelante, sea sustituida por dos dispositivos de tecnología de última generación, cada uno de 25 metros de ancho y ocho metros de alto. Una de las nuevas estructuras se instalará en el mismo sector donde estaba la anterior, mientras que la otra será colocada en la tribuna Centenario, una vez finalizadas las tareas correspondientes al techo y a la construcción de la quinta bandeja prevista para ese sector.

En la zona donde se cruzan la avenida Udaondo y la autopista se encuentra instalado el obrador principal, desde donde se desarrollan las labores relacionadas con la estructura que servirá de soporte para la futura cubierta del Monumental. En ese punto se lleva adelante el proceso de fabricación de piezas de acero y hormigón destinadas a las 100 columnas con forma de V que serán ubicadas alrededor del perímetro del estadio.

¡ASÍ AVANZAN LAS OBRAS DEL MONUMENTAL!



El detalle de todo lo que se está haciendo en estos momentos tanto en la fachada del estadio como en lo que respecta a la pantalla gigante y también los avances en el puente Labruna. pic.twitter.com/nFtcakLxG4 — La Página Millonaria (@RiverLPM) September 16, 2026

Por otra parte, los trabajos también avanzan en el Puente Labruna, donde se interviene la fachada de los accesos vehiculares que dan hacia Udaondo, además del cerramiento de los sectores inferiores y la construcción de un nuevo espacio destinado a la circulación. El plan contempla asimismo la incorporación de una pasarela para peatones, pensada para organizar y agilizar el acceso de los hinchas durante las jornadas de partido.

El proyecto actualmente en ejecución incluye la remoción de 17.000 metros cúbicos de suelo, para lo cual será necesario movilizar 2.160 camiones encargados del transporte de los materiales. La construcción demandará además 1.684 toneladas de acero y 17.230 metros cúbicos de hormigón, mientras que las bases de la estructura estarán asentadas a una profundidad que variará entre los 16 y los 27 metros.

Stefano Di Carlo respaldó a Coudet y dijo que fue un error la forma en que apartaron a figuras del plantel (Adrián Escandar)

River proyecta una tribuna de 360 grados

La infraestructura permitirá posteriormente levantar una tribuna de 360 grados y colocar una cubierta que abarcará todo el estadio. El diseño del techo fue desarrollado junto con la empresa alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), responsable de participar en proyectos de estadios reconocidos internacionalmente, entre ellos Tottenham Hotspur Stadium, Allianz Arena, Maracaná y Santiago Bernabéu.

La obra proyectada también contempla la construcción de una cubierta traslúcida, pensada para aprovechar el paso de la iluminación natural, junto con un techo metálico equipado con aislamiento acústico, cuya función será reducir la incidencia de los sonidos provenientes del exterior. Todo el conjunto estará apoyado sobre 100 columnas, de las cuales 50 tendrán un diseño en forma de “V”, sin modificar las características del entorno del Barrio River.

El aspecto renovado del estadio también estará acompañado por la colocación de nuevas butacas en colores rojo y blanco, que permitirán formar una bandera visible desde las alturas. A esto se sumará la incorporación de 16.000 nuevos lugares para espectadores, que estarán disponibles para los socios sin representar un cargo adicional.

La responsabilidad por el desarrollo de los trabajos recayó en Grupo ENG S.A., firma que cuenta con más de dos décadas de experiencia en los sectores de la ingeniería y la arquitectura.

El costo previsto para concretar el proyecto alcanza los 145 millones de dólares. Para afrontar esa inversión, se recurrirá a un préstamo internacional de largo plazo y a un nuevo convenio comercial asociado a los derechos de naming del estadio, cuya duración será de 10 años.

River Plate prevé cubrir el costo de la inversión mediante los ingresos adicionales que genere la ampliación, entre ellos los vinculados con la comercialización de entradas y la organización de distintos eventos. Según el proyecto, este esquema permitirá afrontar el gasto sin comprometer el normal funcionamiento de la institución ni desviar fondos de otras áreas centrales.

Durante los 36 meses que demandarían los trabajos, la institución estima que la condición de local podría modificarse como máximo en tres encuentros, por lo que el equipo mantendría, en términos generales, su programación deportiva habitual. Además, una porción de los ingresos generados por el estadio será asignada a programas vinculados con la educación y la inclusión social.