Caso Maximiliano Martínez: Bolivia expulsó al policía jujeño y ya retornó a la Argentina

El caso del policía jujeño Maximiliano Martínez, de 30 años, sumó un capítulo clave: tras haber permanecido desaparecido durante siete días y ser hallado con vida en territorio boliviano, las autoridades del país vecino concretaron su expulsión formal y su posterior repatriación a la Argentina.

Jujuy. Búsqueda de Maximiliano Martínez en La Quiaca: "hubo activaciones del celular en Bolivia"

La medida administrativa fue ejecutada por el Comandante Erick Rebollo , jefe de la Policía de Frontera en Villazón (Bolivia), quien confirmó que el procedimiento se aplicó debido a que Martínez ingresó a territorio boliviano por un paso no habilitado, incurriendo en un egreso e ingreso irregular de fronteras.

Martínez era buscado intensamente desde el martes 8 de septiembre, desplegando operativos de rastreo que involucraron perros, drones y personal policial tanto en La Quiaca como en Villazón, tras la denuncia formal realizada por su familia el jueves 10.

El avance decisivo de la investigación, coordinada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alberto Mendívil, se logró a través del seguimiento tecnológico. Las pericias científicas permitieron detectar el código IMEI y las activaciones del teléfono celular del efectivo, marcando su localización geográfica en la ciudad de La Paz.

Hallaron en Bolivia a Maximiliano Martínez (Foto generada con IA)

Con este dato, la Policía de Bolivia desplegó un patrullaje en la zona y logró ubicar a Martínez en las inmediaciones de la Plaza Mercedario, en el distrito de El Alto. Al momento del contacto, el jujeño vestía una campera azul, caminaba solo y presentaba un estado de desorientación y amnesia retrógrada, manifestando no recordar cómo había llegado al lugar ni los eventos de los días previos.

Ante su estado emocional y sintomatología clínica, el agente fue trasladado de urgencia a la Clínica Policial Virgen de Copacabana en La Paz, donde recibió la asistencia médica correspondiente mientras se ratificaba oficialmente su identidad.

Cooperación binacional y regreso al país

Tanto el fiscal Mendívil como las autoridades bolivianas subrayaron que la coordinación e intercambio de información en tiempo real entre las fuerzas de ambos países fueron determinantes para encontrar al policía con vida y llevar tranquilidad a sus padres, quienes siguieron minuto a minuto el operativo.

Una vez dado de alta y tras finalizar los trámites migratorios de rigor bajo la supervisión del Comandante Erick Rebollo en Villazón, se procedió a la expulsión del territorio boliviano y su entrega a las autoridades argentinas en el paso fronterizo con La Quiaca.

Con Maximiliano Martínez de regreso en suelo argentino y junto a su familia, la Justicia y la Policía de Jujuy continúan con las actuaciones procesales para determinar con precisión las causas y circunstancias que motivaron su intempestivo traslado hacia Bolivia.