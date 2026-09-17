Este jueves es el primer desfile de la FNE 2026: qué carrozas y carruajes desfilarán

Este jueves 17 de septiembre continua la FNE 2026 con el primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural. Será el turno del Grupo A con un total de 42 escuelas y colegios que mostrarán sus creaciones desde las 20 horas.
Para establecer la ubicación de cada institución, se conformaron los dos grupos: A y B. La distribución se realizó teniendo en cuenta los premios obtenidos durante la edición anterior. En tanto, los colegios que no participaron el año pasado o que estuvieron en otra categoría fueron ubicados al final de cada grupo.
Grupo A
- EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica
- Colegio del Huerto - carroza
- Colegio Santa Teresita - carruaje
- Colegio Nueva Siembra - carruaje
- Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje
- Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica
- Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza
- Colegio Remedios de Escalada - carruaje
- Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje
- Colegio Los Lapachos - carruaje
- EET 1 de El Carmen - carroza técnica
- Colegio del Salvador - carroza
- Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje
- Colegio Santa Bárbara - carruaje
- Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje
- EET 1 de Maimará - carroza técnica
- Comercial 2 - carroza
- Colegio Blaise Pascal - carruaje
- Secundario 33 de Reyes - carruaje
- Provincial de Comercio 3 - carruaje
- EET 1 de San Pedro - carroza técnica
- Comercial 2 de Palpalá - carroza
- Colegio Mayor Jujuy - carruaje
- Secundario 54 - carruaje
- Parroquial de El Carmen - carruaje
- EET 2 de San Pedro - carroza técnica
- Comercial 1 de Perico - carroza
- Escuela Normal de Humahuaca - carruaje
- Nueva Generación - carruaje
- Colegio 1 de Volcán - carruaje
- Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza
- Los Olivos de San Pedro - carruaje
- Secundario 35 de Los Alisos - carruaje
- Canónigo Gorriti - carruaje
- Agrotécnica 1 El Brete - carroza
- Bachillerato 16 - carruaje
- Colegio Divino Redentor - carruaje
- Polivalente 2 de San Pedro - carruaje
- Bachillerato 2 - carroza
- Secundario 12 de Pirquitas - carruaje
- Secundario 62 “La Salle” - carroza
- ARENI - carruaje
Operativos de tránsito en Ciudad Cultural
Los desfiles obligarán a modificar la circulación en los accesos a Ciudad Cultural, que comenzarán desde las 17 horas. Durante esas jornadas habrá interrupciones al tránsito en los siguientes puntos:
- Curupaití y Olazábal.
- Montiel Piñera y Olazábal.
- Zapiola y Olazábal.
- Asunción y Olazábal.
- Liniers y Olazábal.
- Aconcagua y Olazábal.
- Espejo y Olazábal.
- Pozo de Vargas y Olazábal.
- Zorrilla de San Martín y Olazábal.
- Elena de Cicarelli y Teherán.
- Naverán y Guillermón.
- Avenida Bolivia y avenida de los Estudiantes.
- Avenida de las Carrozas y avenida de los Estudiantes.
- Pila Solá y avenida de los Estudiantes.
- Pila Solá y Suipacha.
- Pedro del Portal y Suipacha.
- Pedro del Portal y acceso a avenida de las Carrozas.
- Dr. Vidal y acceso a avenida de las Carrozas.
También habrá restricciones para estacionar desde las 18 horas en Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, y en avenida Bolivia, entre pasaje Gómez y Airampo.
Cómo funcionarán los colectivos
Desde las 18 horas, los colectivos modificarán sus recorridos y circularán por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, avenida de las Carrozas y avenida Bolivia, para luego retomar sus trayectos habituales.
En esa franja horaria, las paradas estarán ubicadas sobre avenida de las Carrozas. Más tarde, aproximadamente desde las 20 horas, está previsto un nuevo cambio por el aumento de la circulación peatonal. Las unidades pasarán por Santibáñez, avenida Bolivia, Rotonda UNJU y nuevamente avenida Bolivia, antes de continuar con sus recorridos habituales.
Las paradas quedarán ubicadas sobre avenida Bolivia, entre la Rotonda UNJU y pasaje Gómez. Las líneas de El Urbano utilizarán el tramo entre la Rotonda UNJU y Airampo, mientras que las unidades de Santa Ana se ubicarán entre Airampo y pasaje Gómez.
Las paradas habilitadas para taxis de radiollamada durante los desfiles estarán en la avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy, y tambien en la avenida de las Carrozas y avenida de los Estudiantes.
Cómo podrán ingresar los vecinos de Alto Padilla
Podrán acceder al barrio presentando documentación que acredite domicilio, como DNI o una boleta de impuesto. Los ingresos habilitados estarán ubicados en Espejo y Olazábal y Zorrilla de San Martín y Olazábal.
Modifican el horario de los desfiles dobles
La organización de la FNE 2026 modificó el horario previsto para los desfiles dobles que se realizarán en Ciudad Cultural. Según informó el Ente Autárquico, las actividades comenzarán finalmente a las 20 horas y no a las 19 como estaba estipulado inicialmente. Los desfiles dobles están programados para el sábado 19; martes 22, miércoles 23, jueves 24 y el sábado 26 de septiembre con la entrega de premios.
Agenda de la FNE 2026
Jueves 17 de septiembre
- Desfile Simple – Grupo A – 20 horas
Viernes 18 de septiembre
- Desfile Simple – Grupo B – 20 horas
Sábado 19 de septiembre
Domingo 20 de septiembre
- Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural
- Elección del Paje 10 a las 18 horas
Lunes 21 de septiembre
- Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas
- Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural
Martes 22 de septiembre
- 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa
- Desfile Doble desde las 20 horas
- Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Miércoles 23 de septiembre
- 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa
- Desfile Doble desde las 20 horas
- Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Jueves 24 de septiembre
- Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
- Desfile Doble desde las 20 horas
Viernes 25 de septiembre
- Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto
Sábado 26 de septiembre
- Entrega de Premios desde las 20 horas
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