Este jueves es el primer desfile de la FNE 2026: qué carrozas y carruajes desfilarán

Este jueves 17 de septiembre continua la FNE 2026 con el primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural . Será el turno del Grupo A con un total de 42 escuelas y colegios que mostrarán sus creaciones desde las 20 horas.

Para establecer la ubicación de cada institución , se conformaron los dos grupos: A y B. La distribución se realizó teniendo en cuenta los premios obtenidos durante la edición anterior. En tanto, los colegios que no participaron el año pasado o que estuvieron en otra categoría fueron ubicados al final de cada grupo.

Los desfiles obligarán a modificar la circulación en los accesos a Ciudad Cultural , que comenzarán desde las 17 horas. Durante esas jornadas habrá interrupciones al tránsito en los siguientes puntos:

También habrá restricciones para estacionar desde las 18 horas en Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, y en avenida Bolivia, entre pasaje Gómez y Airampo.

Cómo funcionarán los colectivos

Desde las 18 horas, los colectivos modificarán sus recorridos y circularán por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, avenida de las Carrozas y avenida Bolivia, para luego retomar sus trayectos habituales.

En esa franja horaria, las paradas estarán ubicadas sobre avenida de las Carrozas. Más tarde, aproximadamente desde las 20 horas, está previsto un nuevo cambio por el aumento de la circulación peatonal. Las unidades pasarán por Santibáñez, avenida Bolivia, Rotonda UNJU y nuevamente avenida Bolivia, antes de continuar con sus recorridos habituales.

Las paradas quedarán ubicadas sobre avenida Bolivia, entre la Rotonda UNJU y pasaje Gómez. Las líneas de El Urbano utilizarán el tramo entre la Rotonda UNJU y Airampo, mientras que las unidades de Santa Ana se ubicarán entre Airampo y pasaje Gómez.

Las paradas habilitadas para taxis de radiollamada durante los desfiles estarán en la avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy, y tambien en la avenida de las Carrozas y avenida de los Estudiantes.

Cómo podrán ingresar los vecinos de Alto Padilla

Podrán acceder al barrio presentando documentación que acredite domicilio, como DNI o una boleta de impuesto. Los ingresos habilitados estarán ubicados en Espejo y Olazábal y Zorrilla de San Martín y Olazábal.

Modifican el horario de los desfiles dobles

La organización de la FNE 2026 modificó el horario previsto para los desfiles dobles que se realizarán en Ciudad Cultural. Según informó el Ente Autárquico, las actividades comenzarán finalmente a las 20 horas y no a las 19 como estaba estipulado inicialmente. Los desfiles dobles están programados para el sábado 19; martes 22, miércoles 23, jueves 24 y el sábado 26 de septiembre con la entrega de premios.

Agenda de la FNE 2026

Jueves 17 de septiembre

Desfile Simple – Grupo A – 20 horas

Viernes 18 de septiembre

Desfile Simple – Grupo B – 20 horas

Sábado 19 de septiembre

Desfile Doble – 20 horas

Domingo 20 de septiembre

Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural

Elección del Paje 10 a las 18 horas

Lunes 21 de septiembre

Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas

Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre

42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa

Desfile Doble desde las 20 horas

Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre

42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa

Desfile Doble desde las 20 horas

Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre

Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Desfile Doble desde las 20 horas

Viernes 25 de septiembre

Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre