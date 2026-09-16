FNE 2026: las candidatas de las provincias para la Elección Nacional

La Elección Nacional de los Estudiantes de la FNE 2026 ya comienza a tomar forma y cuenta con representantes confirmadas de 21 jurisdicciones del país. Las candidatas llegarán a Jujuy para participar de la definición que se realizará el próximo 25 de septiembre.
La elección tendrá como escenario el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, donde se conocerá a la nueva representante nacional de los estudiantes. La jornada tendrá además un cierre musical a cargo de Tan Biónica.
Por el momento, tres provincias todavía no definieron a sus representantes: Jujuy, Salta y Santiago del Estero.
Las candidatas confirmadas
Hasta el momento, la nómina está conformada por:
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