Encontraron con vida en Bolivia al policía jujeño Maximiliano Martínez

Operativo de búsqueda.

Este martes por la tarde, cerca de las 17 horas, Maximiliano Oscar Martínez fue encontrado con vida en Bolivia. El policía jujeño fue localizado en La Paz y se encuentra en buen estado de salud, según confirmó el Ministerio Público de la Acusación a TodoJujuy.com.

Una de las líneas de investigación se centró en el rastreo del IMEI del teléfono de Martínez, que había registrado su última actividad en La Paz.

Por su parte, la Policía de Bolivia informó que el hombre de 30 años fue encontrado en El Alto: “El ciudadano fue localizado en inmediaciones de la Plaza Mercedario, Zona Mercedario de El Alto, donde personal policial tomó contacto con él al evidenciar que se encontraba desorientado y sin poder precisar su ubicación”.

Además, señalaron que “tras brindarle asistencia y verificar su documentación, se estableció plenamente su identidad y condición”.

El Policía jujeño fue hallado desorientado en Bolivia. Martínez era buscado desde el martes 8 de septiembre. La denuncia formal por su desaparición había sido realizada el jueves 10 y, a partir de allí, la Policía activó el protocolo correspondiente. La búsqueda se había extendido a Bolivia Durante la investigación se había establecido que el hombre habría cruzado hacia Villazón, Bolivia por eso fue buscado también en ese país. La búsqueda incluyó operativos con perros y drones en diferentes sectores cercanos a La Quiaca, tanto del lado argentino como en territorio boliviano. Finalmente, Maximiliano Martínez fue localizado con vida en la zona de Mercedario, en El Alto.

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