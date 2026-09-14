lunes 14 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de septiembre de 2026 - 12:14
Jujuy.

Búsqueda de Maximiliano Martínez en La Quiaca: "hubo activaciones del celular en Bolivia"

El secretario de seguridad de la provincia dijo además que se lo ve cruzar a Bolivia por La Quiaca pero no hay registros que lo vean volver al país.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
image

Continúa la búsqueda de Maximiliano Martínez en La Quiaca y Villazón. Desde el fin de semana 250 efectivos de distintas fuerzas trabajan en ambos lados de la frontera para encontrar al joven jujeño desaparecido desde el 8 de septiembre. Durante el fin de semana, y en el marco de este trabajo coordinado con fuerzas de Bolivia, hubo allanamientos en Villazón sin resultados positivos.

Lee además
Maximiliano Oscar Martínez
Jujuy.

Buscan a Maximiliano Martínez en La Quiaca: Activaron una alerta amarilla ante Interpol
marcha por maximiliano martinez: lo unico que pido es que mi hijo aparezca vivo, dijo la mama
Jujuy.

Marcha por Maximiliano Martínez: "Lo único que pido es que mi hijo aparezca vivo", dijo la mamá

Sobre la búsqueda de Martínez, el secretario de seguridad, Carlos Gil Urquiola, dijo que “la búsqueda de persona está a cargo del Ministerio Publico de la Acusación”, y agregó “si bien no se descarta ninguna hipótesis, la búsqueda no es solo en Jujuy si no también, y de manera más exhaustiva, en Bolivia”.

Esto, dijo el secretario, se debe a que “hubo activaciones del celular de Martínez en Bolivia, cuando ya se había disparado el protocolo de búsqueda de persona”.

Gil Urquiola confirmó que se advirtió a través de cámaras de seguridad, que “pasaba hacia Bolivia en bicicleta, conforme también a las declaraciones de los familiares, pero no se tiene información verificada de que haya vuelto”.

Búsqueda de Maximiliano Martínez

Maximiliano tiene 30 años y su familia no tiene noticias de él desde el martes 8 de septiembre. La Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N°11 de La Quiaca, a cargo del fiscal Alberto Omar Mendívil, dirige las medidas para establecer su paradero.

Durante este sábado, el despliegue por la busqueda se reforzó en las inmediaciones del Puente Internacional Horacio Guzmán y ambos márgenes del río que separa Argentina de Bolivia. Participan efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional -a través del Escuadrón 21 La Quiaca- y personal proveniente de otras jurisdicciones. También colabora la Municipalidad de La Quiaca.

Del otro lado de la frontera intervienen la Policía Boliviana y el Ministerio Público de Villazón, en coordinación permanente con la Fiscalía jujeña.

La investigación también avanzó durante la noche del viernes con distintos allanamientos en la ciudad boliviana de Villazón. Los procedimientos fueron realizados por la Fiscalía y la Policía Boliviana, con participación de integrantes de la Fiscalía de La Quiaca, la Brigada de Investigaciones y personal de la Regional 5.

Las medidas alcanzaron domicilios particulares y diferentes espacios de Villazón, aunque hasta este sábado no habían arrojado resultados positivos. La búsqueda cruzó formalmente la frontera después de que surgieran elementos que indican que Maximiliano habría ingresado a Villazón.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Buscan a Maximiliano Martínez en La Quiaca: Activaron una alerta amarilla ante Interpol

Marcha por Maximiliano Martínez: "Lo único que pido es que mi hijo aparezca vivo", dijo la mamá

Buscan a Maximiliano Martínez: 250 efectivos rastrillan la frontera y hubo allanamientos en Villazón

Encontraron el cuerpo de un hombre en el río internacional que divide Argentina y Bolivia

Bloquearon el puente de La Quiaca-Villazón por un reclamo en Bolivia

Lo que se lee ahora
Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital  video
Jujuy.

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital  video
Jujuy.

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Emoción en la Elección Capital: Clara Zamar recibió la corona de manos de su prima Victoria video
FNE.

Emoción en la Elección Capital: Clara Zamar recibió la corona de manos de su prima Victoria

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Ranking de colegios con más reinas de la FNE.
Jujuy.

Así quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Fatalaccidente en Libertador 
Policiales.

Fatal accidente en Libertador tras un choque frontal: un hombre murió

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel