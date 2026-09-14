Búsqueda de Maximiliano Martínez en La Quiaca: "hubo activaciones del celular en Bolivia"

Continúa la búsqueda de Maximiliano Martínez en La Quiaca y Villazón . Desde el fin de semana 250 efectivos de distintas fuerzas trabajan en ambos lados de la frontera para encontrar al joven jujeño desaparecido desde el 8 de septiembre . Durante el fin de semana, y en el marco de este trabajo coordinado con fuerzas de Bolivia , hubo allanamientos en Villazón sin resultados positivos.

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Sobre la búsqueda de Martínez, el secretario de seguridad, Carlos Gil Urquiola, dijo que “la búsqueda de persona está a cargo del Ministerio Publico de la Acusación”, y agregó “si bien no se descarta ninguna hipótesis, la búsqueda no es solo en Jujuy si no también, y de manera más exhaustiva, en Bolivia ”.

Esto, dijo el secretario, se debe a que “ hubo activaciones del celular de Martínez en Bolivia , cuando ya se había disparado el protocolo de búsqueda de persona”.

Gil Urquiola confirmó que se advirtió a través de cámaras de seguridad, que “pasaba hacia Bolivia en bicicleta, conforme también a las declaraciones de los familiares, pero no se tiene información verificada de que haya vuelto”.

Búsqueda de Maximiliano Martínez

Maximiliano tiene 30 años y su familia no tiene noticias de él desde el martes 8 de septiembre. La Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N°11 de La Quiaca, a cargo del fiscal Alberto Omar Mendívil, dirige las medidas para establecer su paradero.

Durante este sábado, el despliegue por la busqueda se reforzó en las inmediaciones del Puente Internacional Horacio Guzmán y ambos márgenes del río que separa Argentina de Bolivia. Participan efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional -a través del Escuadrón 21 La Quiaca- y personal proveniente de otras jurisdicciones. También colabora la Municipalidad de La Quiaca.

Del otro lado de la frontera intervienen la Policía Boliviana y el Ministerio Público de Villazón, en coordinación permanente con la Fiscalía jujeña.

La investigación también avanzó durante la noche del viernes con distintos allanamientos en la ciudad boliviana de Villazón. Los procedimientos fueron realizados por la Fiscalía y la Policía Boliviana, con participación de integrantes de la Fiscalía de La Quiaca, la Brigada de Investigaciones y personal de la Regional 5.

Las medidas alcanzaron domicilios particulares y diferentes espacios de Villazón, aunque hasta este sábado no habían arrojado resultados positivos. La búsqueda cruzó formalmente la frontera después de que surgieran elementos que indican que Maximiliano habría ingresado a Villazón.