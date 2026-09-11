Marcha por Maximiliano Martínez: "Lo único que pido es que mi hijo aparezca vivo", dijo la mamá

La búsqueda de Maximiliano Oscar Martínez continúa en La Quiaca y este viernes 11 de septiembre su familia, amigos y vecinos realizaron una marcha para pedir por su aparición . El hombre tiene 30 años y no se tienen noticias de él desde el martes 8 de septiembre.

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La denuncia formal fue realizada el jueves 10 y la Policía de Jujuy activó el protocolo correspondiente. En las últimas horas se sumaron fuerzas nacionales y de Bolivia en la investigación.

“ Pasaron 4 días y no tenemos nada, no sabemos nada de nuestro hijo ”, dijo Oscar Martínez, papá del joven. “Estamos muy preocupados, no sabemos dónde o con quien está”, dijo preocupado en medio de la marcha que se realizó esta mañana.

El padre dijo que tienen información que Maximiliano habría cruzado a Bolivia. “ Él nos dijo ese día que iba y volvía a Villazón para comprar unas cosas, salió con su bicicleta ”, y agregó que desde ahí “no nos contestó, tiene el teléfono apagado”.

“El tema de la seguridad en Bolivia es complicado para los argentinos, salimos a ver las cámaras por donde se fue y después se apagó el celular, no sabemos nada de él”, dijo con dolor el padre en diálogo con La Quiaca al Día.

Marcha en La Quiaca

Clara Erazo es la madre de Maximiliano y sostuvo que “hoy decidimos hacer esta marcha para que nos acompañen, para que nos den fuerza. Si alguien sabe algo por favor que nos diga, estoy desesperada y ya no sé qué hacer”.

“Lo único que pido es que mi hijo aparezca vivo”, sostuvo la madre.

Clara dijo también que “apenas supimos que Maxi no había vuelto empezamos a hablar con los amigos y nadie sabía nada, entramos preocupados porque él no es así, siempre contestaba las llamadas. Es un chico tranquilo, no tenía problemas y por eso nos sorprendió”.

Alerta amarilla de Interpol

En relación a la búsqueda, el fiscal Alberto Mendívil mantuvo una reunión de coordinación con representantes de la Policía de la Provincia de Jujuy, Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina, con el objetivo de articular las tareas destinadas a establecer el paradero de Martínez.

Asimismo, debido a que el hombre habría cruzado hacia la ciudad de Villazón, Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio Público de la Acusación trabaja de manera coordinada con la Policía de Bolivia, ampliando las tareas de búsqueda y el intercambio de información para avanzar en la investigación.

Como parte de las medidas adoptadas, la Fiscalía solicitó la activación de una alerta amarilla ante Interpol, la cual fue efectivizada, ampliando de esta manera la búsqueda a través de los mecanismos de cooperación internacional.