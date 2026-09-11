Fin de semana con frío extremo en Jujuy: anticipan lluvias y bajas temperaturas

Jujuy tendrá un fin de semana con frío extremo, lluvias débiles y máximas que no superarían los 10°C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío se hará sentir tanto el sábado 12 como el domingo 13 de septiembre en la provincia.

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Si bien por el momento no rige alerta para ninguna región de Jujuy, el SMN anticipa un marcado descenso de temperaturas y condiciones inestables desde la madrugada del sábado.

Para este sábado 12 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura máxima de 10°C y una mínima que rondaría los 6°C.

Además, desde la madrugada están anunciadas lluvias débiles, que podrían extenderse durante el transcurso de toda la jornada.

Cómo estará el tiempo el domingo

El domingo 13 de septiembre las temperaturas bajarán todavía más. La mínima prevista es de 2°C, mientras que la máxima descenderá a 8°C. El pronóstico indica lluvias débiles hasta la tarde. Luego, el cielo estaría parcialmente nuboso y la sensación térmica podría rondar los 5°C.

Sin alerta vigente por el momento

Aunque el fin de semana estará marcado por el frío extremo y la inestabilidad, hasta ahora no rige alerta meteorológica para ninguna región de Jujuy.

De todos modos, las condiciones previstas para sábado y domingo anticipan jornadas frías, con lluvias débiles y temperaturas máximas por debajo de los 10°C.