Frío en Jujuy: bajan las temperaturas y continúa la alerta por viento hasta el martes

El frío volvió a sentirse con fuerza en Jujuy, con temperaturas que descendieron notablemente durante las últimas horas. Este domingo la capital jujeña tuvo una jornada fría y con lluvias débiles , con una temperatura que llegó solamente hasta los 8 grados.

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Durante la noche, las condiciones serán todavía más rigurosas: la temperatura se ubicará cerca de los 2°C, mientras que la sensación térmica podría llegar a valores bajo cero debido a la presencia de viento.

Para este lunes 7 de septiembre se espera que el frío continúe . La temperatura podría alcanzar apenas los 14°C de máxima y 0°C de mínima, con cielo mayormente cubierto y posibilidad de lluvias débiles.

El martes comenzaría una recuperación gradual de las temperaturas , aunque la mañana continuará fría, con una mínima estimada en 1°C y una máxima que podría llegar a los 20°C.

Alerta por viento y bajas temperaturas en Jujuy

Al frío se suma la presencia de vientos fuertes en distintos sectores de Jujuy. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para zonas de la Puna, donde se esperan ráfagas que pueden generar inconvenientes y afectar la circulación.

La advertencia alcanza sectores de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. En las zonas cordilleranas pueden registrarse vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en sectores elevados.

Mientras tanto, el frío también afecta a sectores de los Valles y otras localidades de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande, además de sectores bajos de los departamentos Doctor Manuel Belgrano y Tilcara.

¿Cómo seguirá el tiempo?

El pronóstico extendido anticipa que el frío más intenso se concentrará durante el inicio de la semana. Después, las temperaturas comenzarían a recuperarse.

En San Salvador de Jujuy, el miércoles se espera una máxima de 23°C y una mínima de 4°C, mientras que hacia el jueves los registros podrían ubicarse entre 6°C y 22°C.

Por eso, durante las próximas jornadas se recomienda salir con abrigo, prestar atención a las condiciones de circulación y mantenerse informado sobre la evolución de las alertas meteorológicas, especialmente para quienes deban viajar hacia la Puna o zonas de altura.