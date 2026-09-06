domingo 06 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2026 - 19:52
Jujuy.

Frío en Jujuy: bajan las temperaturas y continúa la alerta por viento hasta el martes

Jujuy atraviesa un marcado descenso de temperatura, con mínimas cercanas a 0°C y sensación térmica aún más baja. Además, continúa vigente la alerta por vientos fuertes en distintos sectores de la provincia y el tiempo comenzará a cambiar a partir del martes.

+ Seguir en
Por  Verónica Pereyra
frio en jujuy

El frío volvió a sentirse con fuerza en Jujuy, con temperaturas que descendieron notablemente durante las últimas horas. Este domingo la capital jujeña tuvo una jornada fría y con lluvias débiles, con una temperatura que llegó solamente hasta los 8 grados.

Lee además
Imagen ilustrativa diseñada con IA
Jujuy.

¿Puede seguir la nieve en Jujuy? Las palabras de un meteorólogo sobre el tiempo
Cómo sigue el tiempo en Jujuy 
Jujuy.

Cómo va a estar el tiempo en Jujuy durante los últimos días de agosto

Durante la noche, las condiciones serán todavía más rigurosas: la temperatura se ubicará cerca de los 2°C, mientras que la sensación térmica podría llegar a valores bajo cero debido a la presencia de viento.

El martes comenzaría una recuperación gradual de las temperaturas, aunque la mañana continuará fría, con una mínima estimada en 1°C y una máxima que podría llegar a los 20°C.

Alerta por viento y bajas temperaturas en Jujuy

Al frío se suma la presencia de vientos fuertes en distintos sectores de Jujuy. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para zonas de la Puna, donde se esperan ráfagas que pueden generar inconvenientes y afectar la circulación.

La advertencia alcanza sectores de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. En las zonas cordilleranas pueden registrarse vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en sectores elevados.

Mientras tanto, el frío también afecta a sectores de los Valles y otras localidades de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande, además de sectores bajos de los departamentos Doctor Manuel Belgrano y Tilcara.

¿Cómo seguirá el tiempo?

El pronóstico extendido anticipa que el frío más intenso se concentrará durante el inicio de la semana. Después, las temperaturas comenzarían a recuperarse.

En San Salvador de Jujuy, el miércoles se espera una máxima de 23°C y una mínima de 4°C, mientras que hacia el jueves los registros podrían ubicarse entre 6°C y 22°C.

Por eso, durante las próximas jornadas se recomienda salir con abrigo, prestar atención a las condiciones de circulación y mantenerse informado sobre la evolución de las alertas meteorológicas, especialmente para quienes deban viajar hacia la Puna o zonas de altura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Puede seguir la nieve en Jujuy? Las palabras de un meteorólogo sobre el tiempo

Cómo va a estar el tiempo en Jujuy durante los últimos días de agosto

Agosto se despide con alerta amarilla por vientos: cómo va a seguir el tiempo

Suspendieron la Canicheada en Jujuy por mal tiempo y ya tiene nueva fecha

144 incendios forestales en Jujuy: las acciones humanas, en el centro de la preocupación

Lo que se lee ahora
FNE 2026: Iara Crespo es la nueva representante de Ledesma
Jujuy.

FNE 2026: Iara Crespo es la nueva representante de Ledesma

Las más leídas

FNE 2026: Iara Crespo es la nueva representante de Ledesma
Jujuy.

FNE 2026: Iara Crespo es la nueva representante de Ledesma

María Luz Herrera.
Policiales

Caso María Luz Herrera : una pericia informática aportó nuevos elementos a la investigación

Tiene 16 años, es jujeña y se prepara para debutar como piloto en un Fiat 600 video
Deportes.

Tiene 16 años, es jujeña y se prepara para debutar como piloto en un Fiat 600

Caniche (Foto: Food for Joe)
Jujuy.

Suspendieron la Canicheada en Jujuy por mal tiempo y ya tiene nueva fecha

las chicas del General se quedaron con el primer clásico del día - Fotos de Prensa Oficial de Cuyaya 
Deportes.

Cuyaya-Lavalle: las chicas del General se quedaron con el primer clásico del día

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel