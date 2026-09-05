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5 de septiembre de 2026 - 16:05
Jujuy.

144 incendios forestales en Jujuy: las acciones humanas, en el centro de la preocupación

En lo que va de 2026 ya se registraron 144 focos y más de 1200 hectáreas calcinadas en la provincia. Agosto concentró casi la mitad de los casos del año.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Incendios forestales en Jujuy.

Incendios forestales en Jujuy.

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En agosto se registraron 69 incendios, equivalentes al 47,9% de todos los focos contabilizados en el año. Durante ese período fueron afectadas 409 hectáreas, es decir, el 32,3% de la superficie alcanzada por el fuego durante 2026.

Pero detrás de las estadísticas aparece un problema todavía mayor: gran parte de los incendios forestales tiene su origen en acciones humanas y, por lo tanto, puede evitarse.

Casi la mitad de los incendios ocurrió en agosto

El último mes expuso con crudeza la falta de conciencia comunitaria respecto al manejo del fuego. Durante agosto se desataron 69 focos, lo que representa el 47,9% del total registrado en todo el año. En tan solo cuatro semanas ardieron 409 hectáreas (el 32,3% del acumulado anual), afectando principalmente pastizales, arbustales y áreas productivas.

Los departamentos más castigados por estos episodios fueron Dr. Manuel Belgrano, Tilcara, Palpalá, Humahuaca y El Carmen, demostrando que el problema no distingue geografías: golpea tanto a la Quebrada como a los valles centrales.

El factor humano detrás del fuego

Quemar basura, prender fuego para limpiar terrenos o intentar renovar pasturas son algunas de las prácticas que pueden desencadenar incendios difíciles de controlar.

La preocupación también alcanza a los pastizales de altura, ubicados entre los 2.000 y los 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde se detecta reiteradamente el uso del fuego para renovar pasturas o ahuyentar predadores.

Se trata de prácticas no autorizadas que están prohibidas y sujetas a sanciones. Una quema que comienza de manera aparentemente controlada puede propagarse rápidamente por efecto del viento y las condiciones secas de la vegetación.

Incendios forestales en Jujuy (foto de archivo).

Incendios forestales en Jujuy (foto de archivo).

Dónde denunciar por fuego

Ante la presencia de cualquier columna de humo o foco de incendio, la población debe avisar de inmediato al 911 o al 4271971. La detección temprana permite una respuesta rápida y ayuda a evitar que un foco se transforme en un incendio de mayor magnitud.

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