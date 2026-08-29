Incendio en la Puna jujeña: el fuego arrasó unas cinco hectáreas de pastizales

Un incendio de pastizales afectó aproximadamente cinco hectáreas durante la noche del jueves 27 de agosto en el paraje Mocaraite, en inmediaciones del Cerro Cóndor y dentro de la jurisdicción de Puesto del Marqués.

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El fuego obligó a desplegar un importante operativo en la zona, con la participación de efectivos policiales, Bomberos, personal especializado en incendios forestales, propietarios de las fincas y pobladores del lugar.

Según la información oficial, alrededor de las 20.05 las autoridades recibieron el aviso sobre una posible quema de pastizales y dispusieron el traslado de personal hacia el sector.

Incendio en la Puna jujeña: el fuego arrasó unas cinco hectáreas de pastizales

Los primeros equipos llegaron aproximadamente a las 20.35 y comprobaron que había tres focos de incendio activos, por lo que comenzaron inmediatamente las tareas para evitar que las llamas siguieran avanzando.

Por las características del terreno y la magnitud del fuego fue necesario reforzar el operativo con personal del Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana N°5 - Comando II Abra Pampa y del Destacamento Policial de Puesto del Marqués.

Bomberos y brigadistas trabajaron para frenar el fuego

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Más tarde se incorporó una dotación del Cuartel N°5 de Bomberos de la Policía de la Provincia, proveniente de La Quiaca, que comenzó con las tareas específicas para combatir las llamas.

También llegó hasta Mocaraite una brigada especializada en incendios forestales de Humahuaca, que trabajó junto con los demás equipos, propietarios y vecinos de las fincas afectadas.

Después de varias horas de trabajo, cerca de las 23.30 el incendio fue controlado y sofocado por completo, evitando que avanzara hacia otros sectores rurales.

De acuerdo con el relevamiento realizado en el lugar, el fuego alcanzó aproximadamente cinco hectáreas de pastizales. No se informó sobre personas heridas como consecuencia del incendio.