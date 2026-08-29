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29 de agosto de 2026 - 09:50
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Incendio en la Puna jujeña: el fuego arrasó unas cinco hectáreas de pastizales

El incendio se registró durante la noche del jueves en el paraje Mocaraite. Bomberos y pobladores trabajaron durante horas para controlar las llamas.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El fuego obligó a desplegar un importante operativo en la zona, con la participación de efectivos policiales, Bomberos, personal especializado en incendios forestales, propietarios de las fincas y pobladores del lugar.

Tres focos de incendio activos en Mocaraite

Incendio en la Puna juje&ntilde;a: el fuego arras&oacute; unas cinco hect&aacute;reas de pastizales

Incendio en la Puna jujeña: el fuego arrasó unas cinco hectáreas de pastizales

Según la información oficial, alrededor de las 20.05 las autoridades recibieron el aviso sobre una posible quema de pastizales y dispusieron el traslado de personal hacia el sector.

Los primeros equipos llegaron aproximadamente a las 20.35 y comprobaron que había tres focos de incendio activos, por lo que comenzaron inmediatamente las tareas para evitar que las llamas siguieran avanzando.

Por las características del terreno y la magnitud del fuego fue necesario reforzar el operativo con personal del Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana N°5 - Comando II Abra Pampa y del Destacamento Policial de Puesto del Marqués.

Bomberos y brigadistas trabajaron para frenar el fuego

Incendio en la Puna juje&ntilde;a: el fuego arras&oacute; unas cinco hect&aacute;reas de pastizales

Incendio en la Puna jujeña: el fuego arrasó unas cinco hectáreas de pastizales

Más tarde se incorporó una dotación del Cuartel N°5 de Bomberos de la Policía de la Provincia, proveniente de La Quiaca, que comenzó con las tareas específicas para combatir las llamas.

También llegó hasta Mocaraite una brigada especializada en incendios forestales de Humahuaca, que trabajó junto con los demás equipos, propietarios y vecinos de las fincas afectadas.

Después de varias horas de trabajo, cerca de las 23.30 el incendio fue controlado y sofocado por completo, evitando que avanzara hacia otros sectores rurales.

De acuerdo con el relevamiento realizado en el lugar, el fuego alcanzó aproximadamente cinco hectáreas de pastizales. No se informó sobre personas heridas como consecuencia del incendio.

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