Renovaron la alerta por fuertes vientos en Jujuy: qué zonas serán afectadas y hasta cuándo

Durante la mañana de este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que distintas zonas de Jujuy se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes vientos. La advertencia afecta principalmente a sectores de la Puna y se estima que estas condiciones se extiendan hasta el próximo lunes 31 de agosto, inclusive.

Alerta amarilla por fuertes vientos: zonas afectadas y pronóstico del SMN Según informó el SMN, este sábado se mantiene vigente la alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas pueden alcanzar los 120 km/h.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son: Cordillera de Cochinoca.

Cordillera de Rinconada.

Cordillera de Santa Catalina.

Cordillera de Susques.

Puna de Susques. Alerta amarilla por vientos para Jujuy Alerta naranja para el domingo En estos sectores, la advertencia se extenderá hasta el próximo lunes 31 de agosto. Sin embargo, durante la jornada del domingo el nivel de alerta se elevará a naranja.

Según el pronóstico, el área será afectada por vientos muy intensos del sector oeste, con velocidades de entre 70 y 90 km/h, y ráfagas que pueden superar los 130 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Recomendaciones del SMN por alerta amarilla Evitá salir. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Tené precaución al conducir.

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