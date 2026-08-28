Tiene cuatro títulos en Jujuy y sueña con representar al país en los esports

Alexis Gabriel Vilte Figueroa comenzó jugando partidos de fútbol virtual con sus amigos y convirtió esa afición en una disciplina competitiva. Después de ganar los cuatro torneos locales en los que participó, el joven jujeño busca avanzar en el proceso clasificatorio para representar a la Argentina en los esports.

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Actualmente compite en EA Sports FC 26, la franquicia de videojuegos conocida anteriormente como FIFA. Su objetivo es conseguir un lugar en la delegación nacional que participará en los Juegos Suramericanos 2026. “Me gustaría representar a la Argentina, primero y principal, dentro de la delegación. Después quisiera competir, quedar entre los ocho mejores o, por qué no, alcanzar el primer puesto” , expresó en diálogo con TodoJujuy.

El camino competitivo de Alexis comenzó de manera informal. Su gusto por el fútbol y la competencia con sus amigos lo llevaron a entrenarse para mejorar su desempeño dentro del videojuego. “Yo jugaba con mis amigos y con ellos uno siempre es un poco competitivo. De ahí nacieron mis ganas de querer ser bueno en esto y llegar hasta la posibilidad de representar a la Argentina”, contó.

El siguiente paso fue conocer las competencias organizadas por la comunidad gamer de Jujuy. Alexis decidió inscribirse y consiguió ganar cada uno de los torneos locales en los que participó. “Encontré la página de Instagram de Luis, que se encarga de organizar torneos acá en Jujuy. Me presenté a cuatro y gané los cuatro” , relató.

Si bien reconoció que debió enfrentar a rivales exigentes, esos resultados le dieron la confianza necesaria para probarse fuera del circuito provincial. “Tuve rivales duros, pero pude sacar los partidos adelante. Eso me dio confianza. Después vi las inscripciones para un clasificatorio de todo el norte argentino, me anoté para ver qué pasaba y se dio”, explicó.

Cinco horas diarias de entrenamiento

Competir en EA Sports FC 26 requiere una preparación sostenida. Alexis aseguró que dedica alrededor de cinco horas diarias a entrenarse y destacó el desgaste mental que puede generar la práctica. “Uno puede decir que está sentado y que no implica tanto esfuerzo físico, pero mentalmente te cansa. Te tiene que gustar mucho el fútbol y también el juego para poder estar tantos días y tantas horas”, señaló.

Además de su actividad competitiva, estudia la carrera de Analista Programador en la Facultad de Ingeniería. Por eso, debe distribuir su tiempo entre el cursado y los entrenamientos. “Mi mamá siempre me apoya en todo lo que quiero y me propongo. Yo también estoy estudiando mientras juego, así que es como una persona que trabaja y estudia”, comparó.

El objetivo de representar a Argentina

Alexis explicó que primero deberá atravesar las instancias clasificatorias previstas para definir a los representantes nacionales. Según indicó, la etapa principal de la competencia se desarrollaría entre mediados y finales de septiembre. También sostuvo que EA Sports FC 26 y el simulador de automovilismo Assetto Corsa formarán parte de las disciplinas virtuales de la competencia suramericana.

El jujeño espera que el crecimiento de estas competencias genere nuevas oportunidades para los jugadores de la provincia. “Me alegra saber que en Jujuy se están encargando de hacer crecer los esports. Es un deporte que todavía es nuevo acá, pero cada vez se está haciendo más conocido en Argentina”, afirmó.