Eclipse lunar de agosto 2026: cómo repercute en cada signo del zodíaco

El eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026 marca, desde la mirada astrológica, un momento de revisión y transformación para los distintos signos del zodíaco.

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El fenómeno se produce en el eje Piscis-Virgo , por lo que estos dos signos concentran la mayor atención de los astrólogos. La interpretación sostiene que los eclipses lunares pueden poner en evidencia situaciones que permanecían ocultas, generar definiciones y favorecer el cierre de etapas.

Cabe aclarar que estas interpretaciones corresponden a la astrología y no cuentan con respaldo científico . El efecto de un eclipse sobre la personalidad o el destino de una persona no está demostrado científicamente.

En astrología, los eclipses lunares suelen relacionarse con emociones, vínculos, finales y procesos de transformación .

Al producirse en Piscis, el fenómeno pone el foco en cuestiones vinculadas con la sensibilidad, la intuición, los sueños y aquello que una persona necesita dejar atrás. Al mismo tiempo, su oposición con Virgo lleva a revisar cuestiones relacionadas con el orden, las obligaciones, las rutinas y la necesidad de tener todo bajo control.

Por eso, el período puede ser interpretado como una invitación a soltar aquello que ya cumplió su ciclo y generar espacio para nuevas etapas.

Aries

Para Aries, el eclipse puede poner el foco en el trabajo, las responsabilidades y las rutinas cotidianas.

Puede aparecer la necesidad de modificar hábitos o dejar atrás determinadas obligaciones que generan desgaste. También puede ser un momento para revisar el equilibrio entre las exigencias laborales y el descanso.

Tauro

En Tauro, el eclipse puede movilizar proyectos personales, estudios, viajes o creencias.

Algunas ideas que parecían firmes pueden comenzar a ser cuestionadas. El período puede favorecer una nueva mirada sobre los planes a futuro y abrir la puerta a experiencias diferentes.

Géminis

Para Géminis, el movimiento puede sentirse especialmente en cuestiones familiares, económicas o relacionadas con responsabilidades compartidas.

También puede ser un momento para poner en palabras situaciones que permanecieron guardadas y buscar mayor claridad en los vínculos.

Cáncer

El eclipse puede llevar a Cáncer a revisar sus relaciones personales.

Parejas, amistades o asociaciones pueden atravesar un período de definiciones. Algunos vínculos pueden fortalecerse, mientras que otros pueden llegar a un punto de cierre.

Leo

Para Leo, el foco puede estar puesto en el trabajo, los hábitos y la vida cotidiana.

El eclipse invita a revisar la manera en que se organizan las responsabilidades y puede generar la necesidad de incorporar cambios para alcanzar un mayor equilibrio.

Virgo

Virgo es uno de los signos que podría sentir con mayor intensidad este eclipse, debido a que el fenómeno se produce en oposición a su signo.

La astrología vincula este período con cambios en las relaciones, definiciones afectivas y una revisión de la manera en que Virgo se vincula con los demás.

Puede ser una etapa de cierres, pero también de nuevos comienzos.

Libra

En Libra, el eclipse puede movilizar cuestiones relacionadas con el hogar, la familia y la vida privada.

Pueden surgir conversaciones pendientes o la necesidad de tomar decisiones respecto de la convivencia, el lugar donde vivir o determinados vínculos familiares.

Escorpio

Para Escorpio, el eclipse pone el foco en la comunicación.

Puede aparecer la necesidad de expresar sentimientos, aclarar situaciones o hablar de cuestiones que habían quedado pendientes. También puede ser un período para escuchar más la intuición.

Sagitario

El eclipse puede llevar a Sagitario a revisar cuestiones económicas y materiales.

Gastos, ingresos y prioridades pueden ocupar un lugar importante durante este período. La clave estaría en distinguir qué necesidades son realmente importantes y cuáles pueden quedar en segundo plano.

Capricornio

Para Capricornio, el eclipse puede generar una etapa de transformación personal.

La astrología interpreta este período como una oportunidad para revisar objetivos, proyectos y la imagen que se quiere construir hacia el futuro.

Acuario

En Acuario, el eclipse puede tener un efecto más introspectivo.

Puede aparecer la necesidad de bajar el ritmo, descansar y procesar situaciones del pasado. También puede ser un momento para cerrar etapas emocionales antes de iniciar nuevos proyectos.

Piscis

Piscis es el otro signo directamente involucrado en el eclipse.

La energía del fenómeno puede sentirse con mayor intensidad en cuestiones personales y emocionales. Puede ser una etapa de redefiniciones, cierre de ciclos y cambios en la manera de relacionarse con los demás.

La astrología plantea que Piscis puede sentir con fuerza la necesidad de soltar situaciones del pasado y comenzar una nueva etapa.

¿Qué signos sentirían más el eclipse?

Los signos que, desde la astrología, aparecen como los más directamente involucrados son Piscis y Virgo, debido al eje en el que ocurre el eclipse.

También pueden percibir movimientos importantes Géminis y Sagitario, por su posición dentro del mismo eje astrológico.

En términos generales, el eclipse se interpreta como un período de cierres, definiciones y transformación emocional. No necesariamente implica acontecimientos negativos: para la astrología, puede representar el final de una etapa que permite comenzar otra con mayor claridad.