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27 de agosto de 2026 - 12:49
Sociedad.

ANMAT retiró del mercado productos de limpieza de una marca: cuál es y qué detectaron

La prohibición alcanza a todos sus artículos y rige para la venta, distribución, publicidad y uso en todo el país, tanto en comercios como en e-comerce.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca: cuál es y por qué no podrán venderse. &nbsp;

La ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca: cuál es y por qué no podrán venderse.

 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió impedir la comercialización, utilización, promoción y distribución en todo el territorio nacional de los productos de limpieza pertenecientes a la marca Qualibest.

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La medida fue adoptada luego de que el organismo detectara que estos artículos se encontraban a la venta sin las correspondientes habilitaciones sanitarias vigentes.

ANMAT detectó productos Qualibest sin registro

La resolución quedó establecida a través de la Disposición 5292/2026, difundida este jueves en el Boletín Oficial, y contempla tanto los artículos que se vendían de manera presencial en comercios como aquellos que eran ofrecidos a través de sitios y plataformas de venta online.

De acuerdo con lo establecido en la norma, el expediente comenzó a partir de las tareas de control y seguimiento efectuadas por el Servicio de Domisanitarios de la ANMAT. Durante esas acciones, el organismo detectó que se estaban comercializando productos de la marca Qualibest que no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente.

Según detalló el organismo sanitario, la oferta que circulaba tanto en sitios especializados en artículos de limpieza como en plataformas de comercio electrónico incluía diferentes tipos de productos, entre ellos limpiadores, neutralizadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y productos destinados al tratamiento y terminación de superficies.

Qué productos estaban bajo la lupa y qué encontró ANMAT

A partir de los controles efectuados, la ANMAT comprobó que ninguno de estos artículos figuraba registrado ante el organismo. Además, las autoridades no lograron determinar la existencia de un establecimiento responsable que contara con la habilitación correspondiente para su elaboración o comercialización.

La normativa también hizo referencia a que, en el pasado, hubo productos de la marca Qualibest que habían sido registrados por las empresas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L.

No obstante, la inscripción de ambas compañías en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios fue cancelada y, a partir de esa baja, también quedaron sin efecto los registros correspondientes a los productos vinculados con esas firmas.

Por otra parte, la ANMAT realizó una consulta ante la autoridad sanitaria bonaerense para determinar si los artículos involucrados contaban con alguna inscripción actualmente válida. La respuesta recibida fue contundente: no había antecedentes de registro vigentes de esos productos en la provincia de Buenos Aires.

Sin garantías de la calidad y seguridad de los artículos

A partir de las irregularidades detectadas, la ANMAT determinó que los artículos que se encontraban en circulación y eran promocionados al público no cumplían con las exigencias establecidas por la normativa sanitaria, debido a que carecían de la correspondiente inscripción.

La resolución remarcó además que no existía información suficiente sobre cómo fueron elaborados ni cuál era la composición de los productos, por lo que tampoco resultaba posible asegurar que reunieran los estándares necesarios de calidad, seguridad y efectividad.

Frente a esta situación, el organismo dispuso retirar de circulación y prohibir todos los lotes de los limpiadores, neutralizadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y productos para el acabado de superficies identificados bajo la marca Qualibest. La medida también comprende cualquier otro producto domisanitario de esa marca y permanecerá vigente hasta que los artículos sean regularizados ante las autoridades correspondientes.

En otra medida difundida por el organismo sanitario, la ANMAT dispuso mediante la Disposición 5322/2026 la prohibición del uso, venta, promoción y distribución de dos lotes del medicamento Yectafer.

Prohibieron dos lotes de Yectafer tras el robo de unidades

De acuerdo con lo comunicado oficialmente, la decisión se tomó luego de que el laboratorio responsable del producto informara el robo de varias unidades mientras se encontraba en proceso de acondicionamiento, lo que motivó la intervención de las autoridades.

La disposición comprende puntualmente a los lotes 1-R0730 y 2-R0730 de Yectafer Hierro 5%. Sobre estas partidas, la ANMAT señaló que no se cuenta con información certera acerca de las condiciones en las que se encuentran ni de cómo fueron conservadas, por lo que no existen garantías suficientes para confirmar que su utilización sea segura.

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