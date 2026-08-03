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3 de agosto de 2026 - 19:52
Sociedad

La ANMAT prohibió productos de limpieza de dos marcas y suspendió un ingrediente farmacéutico

Según la ANMAT, los productos fueron retirados del mercado porque no cumplen con las habilitaciones y registros correspondientes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La ANMAT prohibió productos de limpieza de dos marcas y suspendió un ingrediente farmacéutico.

La ANMAT prohibió productos de limpieza de dos marcas y suspendió un ingrediente farmacéutico.

La ANMAT prohibió, a través de la Disposición 4250/2026 publicada en el Boletín Oficial, la fabricación, venta, distribución, uso y publicidad de todos los productos domisanitarios pertenecientes a dos marcas. La medida también alcanzó a un ingrediente farmacéutico.

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La ANMAT prohibió productos de limpieza de dos marcas y suspendió un ingrediente farmacéutico

A través de la Disposición 4250/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANMAT estableció la prohibición de la elaboración, utilización, comercialización, distribución y publicidad de la totalidad de los productos domisanitarios correspondientes a dos marcas determinadas. Asimismo, dispuso una medida restrictiva sobre un ingrediente farmacéutico.

La prohibición incluye a la línea de productos “Clorquim”, que abarca artículos como “Cloro para su Piscina”, elaborado con hipoclorito de sodio 100 g Cl/L, y “Lavandina Concentrada Clásica”, con una concentración de cloro activo de 55 g/L.

Los productos eran ofrecidos tanto en la página web de la empresa como en diferentes plataformas de venta online. La investigación de la ANMAT determinó que los artículos no estaban registrados ante el organismo y que la firma no contaba con una habilitación vigente para fabricarlos o comercializarlos.

Ante la falta de registros y de un responsable habilitado, la ANMAT envió una notificación a la firma que se presentaba como responsable de los productos, con domicilio en Bella Vista, San Miguel. El organismo advirtió que la venta de artículos sin la inscripción sanitaria correspondiente podía implicar una infracción a la normativa vigente. La empresa no respondió al requerimiento.

De manera complementaria, se solicitó información a la Autoridad Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires respecto de la eventual registración de los productos involucrados. La respuesta indicó la inexistencia de antecedentes registrales en esa jurisdicción, corroborando la ausencia de habilitación sanitaria tanto en el ámbito provincial como nacional.

La documentación oficial señala que no se pudo identificar a los responsables comerciales de los productos, ya que no se cuenta con datos como razón social, tipo societario o CUIT. Ante esta situación, no fue posible establecer quién debía responder por las operaciones detectadas.

Por último, la Disposición 4253/2026 puso el foco en un ingrediente farmacéutico histórico: la acetanilida. Ante la evaluación realizada por el sistema de vigilancia sanitaria, se activó una medida de alerta sobre su uso.

La medida de la ANMAT

La ANMAT adoptó en los últimos días una medida preventiva a nivel nacional y prohibió todas las etapas vinculadas a los productos identificados bajo esa marca: fabricación, uso, venta, distribución y publicidad. La restricción también alcanza a las plataformas de comercio electrónico.

La prohibición abarca todos los productos de Clean Lab, entre ellos limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y productos para superficies. La ANMAT justificó la medida por la falta de inscripciones y autorizaciones sanitarias, y señaló que busca evitar riesgos ante la imposibilidad de verificar el origen y los procesos de fabricación de estos artículos.

CLEAN LAB S.R.L., señalada como responsable de los productos, recibió una notificación formal en el domicilio informado en su página web, ubicado en Avenida Beiró Nº 5574, CABA. La autoridad sanitaria advirtió sobre la venta de artículos sin la inscripción correspondiente, pero la firma no respondió al requerimiento.

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