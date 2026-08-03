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3 de agosto de 2026 - 09:38
Capital.

Asueto por el Santísimo Salvador: qué pasará este jueves 6 de agosto en la capital jujeña

El 6 de agosto se celebra la fiesta patronal del Santísimo Salvador, patrono de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Conocé cómo será la actividad en la capital jujeña.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
San Salvador de Jujuy

San Salvador de Jujuy

San Salvador de Jujuy se prepara para celebrar este jueves 6 de agosto la fiesta patronal del Santísimo Salvador, patrono de la ciudad. En ese marco, como ocurre habitualmente, se espera que se decrete asueto en la capital jujeña.

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Si bien todavía no fue anunciado oficialmente, TodoJujuy.com pudo conocer que la ordenanza se hará efectiva en las próximas horas, por lo que está confirmada la medida para el próximo jueves.

A quiénes alcanzaría el asueto

El asueto alcanzará tanto a las tareas administrativas, como así también, escolares dentro de la jurisdicción de San Salvador de Jujuy únicamente. De esta manera, la medida regirá solo para la capital jujeña.

En tanto, las actividades se desarrollarán con total normalidad el viernes 7 de agosto.

El Municipio de San Salvador de Jujuy

El Municipio de San Salvador de Jujuy

Qué se celebra el 6 de agosto

Cada 6 de agosto, San Salvador de Jujuy celebra el Día del Santísimo Salvador, santo patrono de la ciudad. Se trata de una festividad religiosa directamente relacionada con el origen de la fundación de la capital jujeña.

La fundación de la ciudad ocurrió el 19 de abril de 1593 y estuvo a cargo de Don Francisco de Argañaraz y Murguía. El fundador nombró a la nueva tierra en honor al Santísimo Salvador. De esa devoción surgió el nombre de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy.

Los capitalinos estamos viviendo nuestra fiesta patronal en honor al Santísimo Salvador. Pasadas las 17hs la imagen en fue recibida por los vecinos.

Los capitalinos estamos viviendo nuestra fiesta patronal en honor al Santísimo Salvador. Pasadas las 17hs la imagen en fue recibida por los vecinos.

Además, la primera capilla e iglesia principal fueron consagradas bajo esta misma advocación religiosa.

La fecha de la fundación cívica de San Salvador de Jujuy es el 19 de abril. En cambio, el 6 de agosto quedó consagrado estrictamente al patrono protector y a sus fiestas patronales.

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