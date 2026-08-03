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3 de agosto de 2026 - 11:26
Jujuy.

El Flaco Pailos presenta su espectáculo sinfónico en el Teatro Mitre

El reconocido humorista cordobés se presentará el domingo 16 de agosto, a las 21, en el Teatro Mitre. Estará acompañado por la Camerata Córdoba

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El Flaco Pailos presenta su espectáculo sinfónico en el Teatro Mitre

El Flaco Pailos presenta su espectáculo sinfónico en el Teatro Mitre

El Flaco Pailos llegará a San Salvador de Jujuy con “El Flaco Pailos Sinfónico”, una propuesta que fusiona el tradicional humor cordobés con la música clásica interpretada en vivo. La función se realizará el domingo 16 de agosto, desde las 21 horas, en el Teatro Mitre.

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El espectáculo marcará la llegada a la provincia de una puesta innovadora encabezada por Fernando Pailos, uno de los comediantes más reconocidos del país. En esta oportunidad, sus historias, personajes y sketches estarán acompañados por la prestigiosa Camerata Córdoba.

Humor cordobés y música clásica en vivo

“El Flaco Pailos Sinfónico” propone una combinación poco habitual dentro de la escena del entretenimiento nacional. Sobre el escenario, el humorista desarrollará sus clásicos relatos y ocurrencias mientras una formación musical acompaña cada momento de la presentación.

La puesta contará con piano, violines, viola, violonchelo y contrabajo, instrumentos que aportarán una nueva dimensión a las intervenciones humorísticas y a los distintos cuadros que formarán parte del show.

Se trata de la primera vez que un humorista cordobés presenta su trabajo bajo un formato sinfónico, en una experiencia pensada para todo público. La propuesta busca unir las carcajadas con la potencia y la elegancia de la música clásica.

La idea original pertenece a Fernando Pailos, mientras que los arreglos y la dirección musical están a cargo de José Ignacio Gelos e Iván Antonio Treviño. La dirección general corresponde a Pailos Producciones, Fernando Pailos y Gonzalo Mercado.

Entradas y precios para ver al Flaco Pailos

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Autoentrada.com y en la boletería del Teatro Mitre.

Los valores informados, sin incluir el cargo por servicio, son los siguientes:

  • Palcos: $40.000
  • Plateas: $40.000
  • Tertulias: $35.000
  • Galerías: $30.000

La presentación será el domingo 16 de agosto a las 21 horas y ofrecerá una noche diferente, en la que el humor característico del Flaco Pailos se combinará con una formación sinfónica en vivo.

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