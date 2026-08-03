lunes 03 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de agosto de 2026 - 10:38
Jujuy.

Llega el calor: qué arañas pueden aparecer en Jujuy y cómo actuar

Con la llegada del calor, crece la presencia de arañas en casas y zonas rurales. Cuáles son peligrosas y cómo prevenir mordeduras.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Araña del rincón&nbsp;

Araña del rincón 

Con la llegada del calor, aumenta la posibilidad de encontrar arañas dentro de las viviendas, en patios y en zonas rurales de Jujuy. Eduardo Vargas, biólogo y referente del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), explicó cuáles son las especies de importancia sanitaria presentes en la provincia y qué medidas deben tomarse para evitar mordeduras.

Lee además
La araña bananera vive en Argentina.
Atención.

Cómo es la araña más venenosa del mundo que vive en Argentina
Presencia de arañas en la casa ¿qué significa?  
Alimañas.

¿Qué significa que aparezcan arañas en tu casa? La guía completa

El especialista aclaró que estos animales no suelen atacar a las personas. La mayoría de los accidentes se produce cuando quedan atrapados contra el cuerpo, dentro de una prenda, un calzado, una toalla o entre las sábanas.

La araña del rincón puede estar dentro de las viviendas

Una de las especies que puede aparecer con mayor frecuencia en los hogares es la araña del rincón, también conocida como araña del violín. Se trata de un ejemplar pequeño, que puede medir alrededor de dos centímetros con las patas extendidas.

Habitualmente se refugia detrás de muebles, cuadros y objetos que permanecen sin moverse durante largos períodos. También puede ingresar en ropa, zapatos o toallas dejadas en el suelo.

“Es una araña bastante tranquila y huidiza. No viene a atacarnos y, si se siente en problemas, va a tratar de irse lo más rápido posible”, explicó Vargas.

Sin embargo, su veneno puede provocar lesiones en los tejidos y, en los casos más graves, generar complicaciones si se distribuye por el organismo y afecta los riñones. El biólogo señaló que la mayoría de las mordeduras son leves, aunque algunas pueden evolucionar de manera desfavorable.

Araña del rincón

Araña del rincón

Cómo prevenir la presencia de arañas en casa

La principal recomendación es mantener una limpieza periódica detrás de muebles, cuadros y en rincones con poca circulación. También se aconseja revisar el calzado antes de usarlo, sacudir la ropa y evitar dejar prendas o toallas tiradas en el piso.

Vargas desaconsejó aplicar insecticidas indiscriminadamente en toda la vivienda. Según explicó, algunos productos pueden no afectar a la araña del rincón, pero sí eliminar otras especies inofensivas que actúan como sus depredadores naturales.

Además, el uso excesivo de venenos dentro del domicilio puede provocar intoxicaciones en las personas y en los animales.

Viudas negras en patios y zonas rurales

Otra especie presente en Jujuy es la viuda negra. A diferencia de la araña del rincón, suele encontrarse en sectores cercanos a las viviendas, ambientes rurales, terrenos y lugares utilizados para realizar campamentos o actividades al aire libre.

Es una araña pequeña, de color predominantemente negro, con el abdomen globoso y algunas manchas rojas. No todos los ejemplares presentan la conocida figura similar a un reloj de arena.

Su veneno afecta el sistema nervioso y puede provocar sudoración, mareos y otros síntomas. En cuadros graves, la persona puede experimentar una fuerte sensación de muerte inminente.

Por este motivo, el especialista pidió extremar las precauciones durante paseos, jornadas de campo y campamentos, evitando introducir las manos en huecos, debajo de piedras o entre objetos acumulados.

La araña del banano también está presente en Jujuy

Vargas también mencionó a la foneutria, conocida popularmente como araña del banano. Es considerablemente más grande que las anteriores y puede alcanzar entre siete y diez centímetros con las patas extendidas.

Aunque no busca atacar, puede adoptar una postura defensiva cuando se siente amenazada, levantar las patas delanteras y mostrar sus colmillos. Su veneno también afecta el sistema nervioso y puede provocar sudoración, salivación excesiva y otros trastornos.

En Jujuy se registraron ejemplares en zonas como Yala e Higuerillas, aunque su distribución podría extenderse hacia otros sectores de la provincia.

Araña del banano

Araña del banano

Qué hacer ante una posible mordedura

Ante una mordedura o la aparición de dolor, inflamación, manchas en la piel, sudoración, mareos u otros síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud.

También es importante evitar remedios caseros, no realizar cortes sobre la lesión ni intentar succionar el veneno. Siempre que pueda hacerse sin riesgo, se puede tomar una fotografía del ejemplar para facilitar su identificación, pero no es aconsejable manipularlo directamente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo es la araña más venenosa del mundo que vive en Argentina

¿Qué significa que aparezcan arañas en tu casa? La guía completa

Qué significa soñar con arañas según la inteligencia artificial

Trucos para evitar que tu gato arañe los muebles

Estudiantes de Libertador diseñan autos eléctricos para competir

Lo que se lee ahora
Vuelve el frío a Jujuy 
Jujuy.

Vuelve el frío a Jujuy: cuándo bajan las temperaturas en Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Vuelve el frío a Jujuy 
Jujuy.

Vuelve el frío a Jujuy: cuándo bajan las temperaturas en Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo funcionan los nuevos recorridos del transporte urbano, vigentes desde el 1 de agosto.
Jujuy.

Transporte urbano: qué líneas cambiaron y cómo serán los recorridos en Alto Comedero

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores
Suerte.

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores

San Salvador de Jujuy
Capital.

Asueto por el Santísimo Salvador: qué pasará este jueves 6 de agosto en Jujuy

Incendio en Tiraxi Chico
Jujuy.

Contuvieron el incendio forestal en Tiraxi Chico: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel