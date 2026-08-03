Llega el calor: qué arañas pueden aparecer en Jujuy y cómo actuar

Con la llegada del calor, aumenta la posibilidad de encontrar arañas dentro de las viviendas , en patios y en zonas rurales de Jujuy. Eduardo Vargas, biólogo y referente del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), explicó cuáles son las especies de importancia sanitaria presentes en la provincia y qué medidas deben tomarse para evitar mordeduras.

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El especialista aclaró que estos animales no suelen atacar a las personas. La mayoría de los accidentes se produce cuando quedan atrapados contra el cuerpo, dentro de una prenda, un calzado, una toalla o entre las sábanas.

Una de las especies que puede aparecer con mayor frecuencia en los hogares es la araña del rincón, también conocida como araña del violín. Se trata de un ejemplar pequeño, que puede medir alrededor de dos centímetros con las patas extendidas.

Habitualmente se refugia detrás de muebles, cuadros y objetos que permanecen sin moverse durante largos períodos. También puede ingresar en ropa, zapatos o toallas dejadas en el suelo.

“Es una araña bastante tranquila y huidiza. No viene a atacarnos y, si se siente en problemas, va a tratar de irse lo más rápido posible”, explicó Vargas.

Sin embargo, su veneno puede provocar lesiones en los tejidos y, en los casos más graves, generar complicaciones si se distribuye por el organismo y afecta los riñones. El biólogo señaló que la mayoría de las mordeduras son leves, aunque algunas pueden evolucionar de manera desfavorable.

Araña del rincón

Cómo prevenir la presencia de arañas en casa

La principal recomendación es mantener una limpieza periódica detrás de muebles, cuadros y en rincones con poca circulación. También se aconseja revisar el calzado antes de usarlo, sacudir la ropa y evitar dejar prendas o toallas tiradas en el piso.

Vargas desaconsejó aplicar insecticidas indiscriminadamente en toda la vivienda. Según explicó, algunos productos pueden no afectar a la araña del rincón, pero sí eliminar otras especies inofensivas que actúan como sus depredadores naturales.

Además, el uso excesivo de venenos dentro del domicilio puede provocar intoxicaciones en las personas y en los animales.

Viudas negras en patios y zonas rurales

Otra especie presente en Jujuy es la viuda negra. A diferencia de la araña del rincón, suele encontrarse en sectores cercanos a las viviendas, ambientes rurales, terrenos y lugares utilizados para realizar campamentos o actividades al aire libre.

Es una araña pequeña, de color predominantemente negro, con el abdomen globoso y algunas manchas rojas. No todos los ejemplares presentan la conocida figura similar a un reloj de arena.

Su veneno afecta el sistema nervioso y puede provocar sudoración, mareos y otros síntomas. En cuadros graves, la persona puede experimentar una fuerte sensación de muerte inminente.

Por este motivo, el especialista pidió extremar las precauciones durante paseos, jornadas de campo y campamentos, evitando introducir las manos en huecos, debajo de piedras o entre objetos acumulados.

La araña del banano también está presente en Jujuy

Vargas también mencionó a la foneutria, conocida popularmente como araña del banano. Es considerablemente más grande que las anteriores y puede alcanzar entre siete y diez centímetros con las patas extendidas.

Aunque no busca atacar, puede adoptar una postura defensiva cuando se siente amenazada, levantar las patas delanteras y mostrar sus colmillos. Su veneno también afecta el sistema nervioso y puede provocar sudoración, salivación excesiva y otros trastornos.

En Jujuy se registraron ejemplares en zonas como Yala e Higuerillas, aunque su distribución podría extenderse hacia otros sectores de la provincia.

Araña del banano

Qué hacer ante una posible mordedura

Ante una mordedura o la aparición de dolor, inflamación, manchas en la piel, sudoración, mareos u otros síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud.

También es importante evitar remedios caseros, no realizar cortes sobre la lesión ni intentar succionar el veneno. Siempre que pueda hacerse sin riesgo, se puede tomar una fotografía del ejemplar para facilitar su identificación, pero no es aconsejable manipularlo directamente.